El PPdeG rechaza condenar el "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino y el trato a los activistas de la Flotilla

Llegada de los activistas gallegos a la estación de tren de Santiago de Compostela, a 23 de mayo de 2026. Foto de archivo. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha rechazado con su mayoría absoluta una iniciativa impulsada por el BNG, que sí contó con el respaldo del PSOE, que instaba a la Xunta a condenar el "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino y el trato recibido por activistas de la Global Sumud Flotilla, entre los que se encontraban varios gallegos, por parte del estado israelí.

La iniciativa del BNG, que registró una autoenmienda este martes para "completar" su iniciativa, fue defendida por la parlamentaria nacionalista Iria Taibo; y en su parte resolutiva instaba a la Xunta a condenar el "ataque ilegal" de Israel a la Flotilla en aguas internacionales y el "genocidio", además de incidir en los "abusos, agresiones y torturas" sufridos por los activistas.

La postura de los populares, que votaron en contra, fue defendida por la diputada Katy Varela, quien ha reivindicado promover "el diálogo, la cooperación internacional y las soluciones pacíficas", además de manifestar que "cuando hay una guerra o un conflicto, hay que mediar y no echar más gasolina al fuego".

A renglón seguido, ha recalcado que los populares no tienen "ningún problema en condenar actos contrarios a los derechos humanos y al derecho internacional", y ha ejemplificado con que condenan "la respuesta desmesurada de Israel al ataque terrorista de Hamas" de 2023. Sin embargo, ha lamentado que sus rivales políticos "siempre olvida hablar de lo que hace otra parte".

Dicho esto, ha rechazado la enmienda la enmienda de los nacionalistas que actualizaba su iniciativa al entender que busca "generar más controversia y más confrontación" en vez de "seguirlas pautas de la comunidad internacional".

Tras ratificar la socialista Paloma Castro que su grupo apoyaría "sin fisuras" la iniciativa del Bloque, Iria Taibo les ha dado las gracias y también a las activistas que, ha recalcado, "ponen su cuerpo" para poner en el foco "de los asesinatos que sigue cometiendo el Estado de Israel de forma impune".

"La enmienda está presentada en tiempo y forma", ha agregado, y ha considerado que los términos utilizados por la parlamentaria popular suponen "una falta de respeto" para las activistas. Asimismo, ha afirmado no ver "el problema" en que la Xunta, como institución, pueda "condenar el genocidio y la actuación ilegal e ilegítima de Israel".

OTRAS INICIATIVAS RECHAZADAS

Al igual que esta proposición no de ley, los populares también impidieron que saliera adelante con sus votos otra iniciativa del BNG encaminada a que la Xunta impulse el traslado de la estación ferroviaria de mercancías de Ourense a San Cibrao das Viñas.

El PP de Ourense envió posteriormente un comunicado lamentando que el Bloque decidiese rechzar la enmienda presentada para "reforzar la iniciativa" en cuestión y "dirigir así la reclamación hacia quien tiene en estos momentos la responsabilidad real de actuar, Adif y el Gobierno de España.

Rechazada fue también una iniciativa socialista ceñida a la aplicación en el ámbito del deporte del nuevo protocolo de alertas meteorológicas.