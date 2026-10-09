Prisión para 3 detenidos en el operativo antidroga de Vigo y Ponteareas por "riesgo de fuga" y "reiteración delictiva"

1124234.1.260.149.20261009151608 Vehículos intervenidos en el operativo antidroga - POLICÍA NACIONAL

VIGO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de tres de los seis detenidos en el operativo antidrogas desarrollado en Vigo y Ponteareas (Pontevedra) por la Policía Nacional.

Según han informado fuentes del TSXG, a jueza aprecia "riesgo elevado de fuga" en el caso de esas tres personas, después de haberse intervenido en su poder "cantidades de dinero elevadas", más de 700.000 euros, "lo que entiende que facilitaría la huida".

Asimismo, también apunta a la posibilidad de "reiteración delictiva", ya que no consta una actividad laboral y efectiva, lo que le lleva a considerar que la presunta dedicación a la venta de drogas es su medio de vida.

Igualmente, ha acordado la puesta en libertad de los otros tres arrestados. Todos ellos, los seis, están investigados por un delito contra la salud pública y uno de ellos, además, también por un delito de tenencia ilícita de armas.

OPERATIVO POLICIAL

El operativo policial fue llevado a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Vigo-Redondela, con apoyo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Así, además de las seis detenciones, se han intervenido más de 19 kilos de hachís, un kilo de cocaína, armas, munición y más de 670.000 euros en efectivo, la mayor parte de los cuales fueron encontrados en paquetes cerrados al vacío y ocultos en el interior de vehículos. De este modo, se ha desarticulado una red dedicada al tráfico de estupefacientes en la comarca viguesa y su entorno.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable de la red, un varón establecido en la localidad de Ponteareas, desde donde presuntamente dirigía y coordinaba la actividad de distribución de sustancias estupefacientes.

A lo largo de la investigación, los agentes lograron determinar la existencia de una estructura organizada de distribución en varios niveles. El principal investigado suministraba importantes cantidades de droga a una serie de compradores habituales que, a su vez, abastecían a otros distribuidores de un escalón inferior, hasta llegar finalmente a los vendedores encargados de su comercialización al menudeo.

En el marco de las pesquisas, la Policía comprobó como el considerado cabecilla se citaba con varios compradores y establecieron un dispositivo de vigilancia en su domicilio.

DETENCIONES Y REGISTROS

Sobre las 3.00 horas de la madrugada del pasado 7 de octubre, los investigadores observaron como dos vehículos abandonaban la vivienda, y los interceptaron. En uno de ellos viajaba el principal investigado, mientras que el segundo era conducido por su cuñada.

Durante la inspección de este último turismo, los agentes localizaron 88.000 euros en efectivo, distribuidos en paquetes envasados al vacío, un sistema presuntamente empleado para facilitar su ocultación y transporte. Ambos fueron detenidos.

Horas después se practicaron dos registros domiciliarios, uno en la vivienda del principal investigado, situada en Ponteareas, y otro en un inmueble ubicado en el barrio vigués de A Salgueira, vinculado a otro componente de la organización.

En Ponteareas, los agentes localizaron 69 cartuchos de munición del calibre 9 mm Parabellum, así como un machete y una máquina de envasado al vacío, con la que presumiblemente envasaban el dinero. También se intervinieron 27.000 euros en efectivo, distribuidos en distintos puntos del inmueble, y una motocicleta.

La actuación de mayor relevancia económica tuvo lugar en una plaza de garaje alquilada, donde los investigadores localizaron un turismo a nombre del principal investigado. Durante la inspección del vehículo, los agentes descubrieron cerca de 530.000 euros en efectivo, ocultos en su interior y distribuidos en paquetes envasados al vacío.

En el registro de A Salgueira, donde se detuvo a otro de los implicados en la red, se intervinieron cuatro kilogramos de hachís, seis gramos de MDMA, una pistola del calibre 7,65 mm cargada con tres cartuchos, una katana, básculas de precisión y 2.500 euros en efectivo, además de una motocicleta.