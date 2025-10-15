Prisión provisional para el detenido por apuñalar 23 veces a un vecino en Vilardevós (Ourense)

Está investigado por homicidio o asesinato en grado de tentativa, pendiente de determinar en el transcurso de la instrucción

OURENSE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 63 años detenido este lunes en Verín como presunto autor de un delito de homicidio tras apuñalar 23 veces a su vecino en Vilardevós ha pasado a disposición judicial este miércoles y la jueza de la plaza número 1 del Juzgado de Instancia de Verín ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han informado de que está investigado por un delito de homicidio/asasinato en grado de tentativa --la calificación definitiva se determinará a lo largo de la instrucción, cuando se esclarezcan las circunstancias que rodearon el caso--.

La jueza tomó esta decisión al entender que hay riesgo de destrucción de pruebas, de fuga (debido a la pena que supone el delito que se le imputa) y de posible reiteración delictuosa.

La instrucción seguirá ahora con más diligencias de investigación.

"NO SE LLEVABAN BIEN"

En concreto, los hechos se desarrollaron en torno a las 16.00 horas de este lunes en una vivienda de Feilas, en el ayuntamiento ourensano de Vilardevós.

Según fuentes del Instituto Armado, el detenido ha explicado que él y la víctima, un hombre de 65 años, "no se llevaban bien" y que acudió al domicilio de este "con el propósito de cobrar una deuda", pero acabó asestándole 23 puñaladas.

Asimismo, según ha informado la alcaldesa del municipio, Eva Gamote (PSdeG), consultada por Europa Press, la víctima era un vecino "de toda la vida", mientras que el detenido se había trasladado recientemente desde Barcelona.