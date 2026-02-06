La producción industrial gallega sube un 0,7% en 2025, su peor dato desde 2022 arrastrado por la energía

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) - El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió una media del 0,7% en Galicia en 2025, encadenando así tres años de ascenso después de crecer un 0,8% en 2023 y un 0,9% en 2024.

Pese a ello, el IPI registró el ejercicio pasado su peor dato desde 2022, cuando cayó un 3,5%, todo ello debido al fuerte descenso de la producción de energía, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

En concreto, la producción de bienes de consumo se incrementó un 4,6% en la Comunidad, mientras que los bienes de equipo un 2,6% y los intermedios un 0,9%. Sin embargo, la energía bajó un 6,1%.

Solo en diciembre, la producción industrial gallega cayó de media un 6,5% en comparación con noviembre y se incrementó un 6,5% respecto a diciembre de 2024.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPI subió una media del 1,3% en 2025, encadenando así dos años de ascensos después del aumento del 0,7% experimentado en 2024, siempre según informa el INE.

El repunte de 2025 es el mejor dato de este indicador desde 2022, cuando se incrementó un 2,3%, aunque queda lejos del aumento del 7,1% de 2021, año atípico por la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones frente a la pandemia.

Diez comunidades autónomas elevaron en 2025 su producción industrial, cinco la recortaron y dos, Madrid y Extremadura, no experimentación variación.

Los mayores avances los protagonizaron Andalucía (+8,8%), Castilla y León (+6,2%) y Baleares (+4%), mientras que los únicos descensos se dieron en Navarra (-2,6%), País Vasco (-2,3%), Comunidad Valenciana (-1,3%), La Rioja (-0,9%) y Cantabria (-0,8%).

En el último mes de 2025, la producción industrial se incrementó un 2,8% en comparación con diciembre de 2024, tasa seis décimas superior a la de noviembre.

Con el repunte interanual del pasado mes de diciembre, la producción industrial encadenó siete meses consecutivos de alzas interanuales.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial bajó un 0,3% interanual en diciembre tras nueve meses de alzas.

En términos mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial se desplomó un 2,5%, registrando así su mayor caída mensual desde marzo de 2022, cuando retrocedió más de un 3%.