Profesores de autoescuela protestan en Vigo por el incumplimiento del convenio y denuncian su situación "insostenible"

Los trabajadores participaron en un paro y en una marcha de vehículos que acabó ante la delegación viguesa de la DGT

VIGO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de trabajadores de autoescuelas de la provincia de Pontevedra ha protagonizado un paro de tres horas este miércoles, convocado por el sindicato CUT, como medida de denuncia por el incumplimiento de su convenio y por las condiciones laborales "insostenibles" que padecen. La jornada de protesta ha incluido una marcha de vehículos que ha salido de la Travesía de Vigo y ha concluido ante la delegación olívica de la DGT, en la calle Regueiro.

Una de las portavoces de los trabajadores, Erika Otero, ha explicado ante los medios que la protesta de este miércoles es el inicio "de la lucha" contra la precariedad que afecta a este sector (más de un centenar de personas solo en la provincia de Pontevedra) "desde hace muchos años".

Así, ha relatado que "prácticamente ninguna" autoescuela cumple el convenio colectivo nacional, y que los profesores no pueden conciliar al estar obligados a "jornadas maratonianas" porque su sueldo depende de un "sistema de tiquets" (cobran solo las prácticas que imparten). A ello se suma que muchos no tienen vacaciones o, si las tienen, no las cobran, no pueden permitirse bajas por enfermedad y, en definitiva, están en una situación que les pone "en riesgo" a ellos, a sus alumnos y al resto de usuarios.

"Somos la base de la formación vial (...) y cuando se sesgan los derechos de la base, el resto de la cadena no funciona", ha indicado Erika Otero, quien ha avanzado que, "si las cosas no cambian", se mantendrán las movilizaciones.

En la misma línea se ha pronunciado otro de los portavoces, Miguel Lías, quien ha recordado que la precariedad en el sector está extendida "en toda España", y que los trabajadores de autoescuela están regulados por un convenio de 2010 que "no se cumple" y que "no ha sido actualizado".