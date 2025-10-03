Prohibida la actuación del Dandy de Barcelona en Vigo por falta de licencia y por incumplir la ley de espectáculos

VIGO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha acordado suspender provisionalmente la actuación del 'tiktoker' conocido como El Dandy de Barcelona, prevista para la noche de este viernes en una discoteca de la ciudad, por carecer el local de licencia para este tipo de eventos y porque su presencia incumple la ley de espectáculos de Galicia.

Según han comunicado fuentes municipales, la presencia de este 'agitador', conocido por su discurso machista, racista y lgtbifóbico, está prevista para las 23.30 horas de este viernes en un establecimiento del centro de la ciudad que dispone de licencia para actividad de "pub con música", y no para "café espectáculo", que es el evento anunciado y que no dispone de título habilitante.

Además, el Ayuntamiento ha confirmado que recibió en las últimas horas un escrito del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Consellería de Política Social e Igualdade en el que se advierte, tras recibir dos denuncias, de que el 'tiktoker' anunciado como atracción en el evento de esa discoteca "se declara consumidor de prostitución" y ha sido denunciado por distintos delitos de odio.

En ese comunicado, el director xeral, que afirma compartir la opinión de las personas denunciantes, traslada su "preocupación" por la presencia de El Dandy de Barcelona en un local de Vigo y recuerda que la ley prohíbe "los espectáculos públicos y las actividades recreativas que inciten a la violencia, racismo, xenofobia, sexismo, negacionismo, discriminación por identidad de género y orientación sexual, o cualquier otro tipo de discriminación, y aquellos que atenten contra la dignidad humana y contra los derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vigo también ha recibido una solicitud de la asociación Nós Mesmas para que se revisase la legalidad del evento por el contenido de los mensajes del 'tiktoker'. De hecho, el propio gobierno local manifestó su rechazo hace unos días y pidió al establecimiento que lo suspendiese.

Ahora, la Concejalía de Seguridad ha acordado suspenderlo provisionalmente por carecer de licencia de actividad y por la existencia de indicios racionales de que puede ser un espectáculo expresamente prohibido por la ley.

Igualmente, se ha dado orden a la Policía Local para que vigile el cumplimiento de esta suspensión y, en caso de que el local no acate esta medida, proceder al "desalojo, clausura y precinto del establecimiento".