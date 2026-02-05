Renfe suspende trenes con origen y destino Vigo por las condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Viajeros en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España). Renfe ha informado en la mañana de hoy que a las 4:40 horas se ha subsanado la avería informática que afectaba a los trenes Talgo Avril desde ayer mi - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha suspendido servicios ferroviarios este jueves con origen y destino Vigo debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de inundaciones. Así, no circularán los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar-Tui ni los Vigo Guixar-Ourense.

Según ha informado Renfe, este medida también afecta a los trayectos de Servicios Comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo-Santiago y Vigo-Ourense.

Así las cosas, ha explicado que irá actualizando la información a los viajeros y haciendo seguimiento del temporal. Además, ha activado los cambios y anulaciones de forma gratuita, pero no hay posibilidad de medios alternativos.

En concreto, las líneas afectadas que Renfe no prestará desde primera hora de este jueves son: Vigo Urzaiz - Santiago, Vigo Guixar - Santiago, Vigo Guixar - Tui, así como Vigo Guixar - Ourense.

Del mismo modo, no circularán en el trayecto Vigo-Santiago, y sin posibilidad de transporte alternativo, los servicios comerciales que conectan con Madrid. Estos trenes tendrán origen y destino la capital gallega.

Por su parte, el servicio transversal Vigo Guixar-Barcelona Sants se prestará desde Ourense.

El servicio de tren entre Santiago y A Coruña y en el resto de conexiones no mencionadas se prestará de la forma habitual, si bien Renfe ha subrayado que puede acumular algunas demoras debido al mal tiempo y las fuertes lluvias previstas en Galicia.

Por último, la compañía ha informado del despliegue de personal en estaciones para informar a los clientes e irá actualizando la información según vaya avanzando el día.