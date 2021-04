Las restricciones se endurecen en Vigo, al subir al nivel medio por la evolución del coronavirus

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El continuo ascenso de casos de coronavirus en las últimas jornadas en Vigo ha llevado al comité clínico a endurecer las restricciones en la ciudad más poblada de Galicia, que desde la medianoche del próximo viernes pasará a estar en nivel medio.

La principal diferencia respecto a la situación actual será que el aforo de los locales de hostelería pasará a ser del 30% en el interior y del 50% en el exterior. El cierre es a las 21.00 horas para bares y 23.00 horas para restaurantes.

A principios de esta semana el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ya había alertado de la situación "preocupante" de Vigo y había advertido de que se tendrían que tomar medidas ante una incidencia que se está disparando.

Vigo es la única de las siete grandes ciudades gallegas en este nivel de restricciones, en el cual también estarán desde el próximo viernes 19 municipios más: Trabada, Barreiros, Lobios, Cartelle, Cambados, Catoira, Vilagarcía de Arousa, A Illa, Meis, Sanxenxo, Cangas, Gondomar, Ponteareas, Boiro, Rianxo, Carral, Muxía, As Pontes de García Rodríguez, y Ortigueira.

MÁXIMAS RESTRICCIONES

En su reunión de este martes, el comité clínico también decidió mantener en las máximas restricciones a los ayuntamientos de O Grove, A Pobra do Caramiñal, Carballeda de Valdeorras y Cualedro.

O Grove y A Pobra do Caramiñal llevan desde el viernes 9 de abril con restricciones máximas, un nivel al que se incorporó el viernes 16 Carballeda de Valdeorras y este lunes Cualedro. Este nivel conlleva que no se puede salir ni entrar de estos municipios, salvo por causas justificadas, la hostelería esta cerrada (salvo comida para llevar o recoger) y están prohibidas las reuniones de no convivientes, tanto en espacios públicos como privados.

Asimismo, el comité también determinó el nivel alto de restricciones en los municipios de Marín, Meaño, Ribadumia, Vilanova de Arousa, Padrenda, Cortegada, O Barco, Rubiá, Lobeira, Muiños, Petín, Meira, Ribeira y Cambre. En este nivel, la hostelería solo puede servir en las terrazas con un aforo del 50 por ciento.

En el resto de municipios gallegos estarán vigentes las restricciones del nivel medio bajo, en los cuales se puede ocupar hasta el 50% del aforo en el interior de bares y restaurantes y hasta el 75% en terraza.