Rueda y Reigosa firman un acuerdo de cesión de dos edificios en la ETEA de Vigo para el futuro Campus del Mar

El presidente gallego urge a Caballero la firma del convenio para poder comenzar la rehabilitación de la zona

VIGO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, han firmado este martes un convenio de colaboración entre ambas entidades para la cesión de dos nuevos edificios por parte del Gobierno autonómico al centro académico para el futuro Campus del Mar en la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA).

Estos inmuebles, en concreto denominados Morse y Enfermería, se sumarán al Faraday, ya cedido hace años, y al Siemens, pendiente de cesión por parte de la Zona Franca.

Así, la UVigo pretende trasladar desde el CUVI hasta la ETEA la Facultad de Ciencias del Mar y todo aquello relacionado con la investigación del mundo marino, aunque también se mantendrán las instalaciones que en la actualidad están en la isla de Toralla.

En el acto, Reigosa ha celebrado esta cesión, esperando que la ETEA se convierta en la "envidia" de los investigadores en ciencias del mar de todo el mundo, llenando la zona de formación tanto con grados, máster y doctorados.

Según ha explicado, la idea es que el edificio Morse, de casi 2.000 metros cuadrados, sea utilizado para docencia, ya que en su día ya tuvo ese uso. De esta manera, la rehabilitación y adaptabilidad del mismo será más "sencilla".

El inmueble Enfermería albergará despachos y administración. En este caso, tal como han explicado, dispone de unos 1.000 metros cuadrados y está en un "peor" estado, ya que tuvo filtraciones de agua. Pese a esto, las obras en los edificios durarán casi dos años desde que comiencen, según se estima.

No obstante, para llevarlas a cabo es necesario los permisos del Ayuntamiento, que todavía no han llegado. Al respecto, Alfonso Rueda ha urgido al gobierno local la firma del convenio de colaboración entre Ayuntamiento, Xunta y Zona Franca, todavía pendiente de rúbrica.

Pese a que el acuerdo ya ha sido enviado hace meses al Ayuntamiento, no ha habido respuesta. Tras mostrar la disposición de la Xunta, ha insistido en que la población "no quiere ver a las administraciones pelear", sino colaborar.

El presidente gallego ha destacado la importancia de esta cesión para darle una segunda vida a estos edificios con la "mejor" de las utilizaciones, recordando que también en la zona estará la residencia de mayores que impulsará la Fundación Amancio Ortega.

Esta visita no ha tardado en tener reacción del alcalde, Abel Caballero, que ha insistido en que la Xunta "solo viene a Vigo a llevarse dinero", solicitando la donación de "muchos más" edificios y espacios en la ETEA, asegurando que es el Ayuntamiento quien "arregla el saneamiento de toda la ETEA". Sin embargo, no se ha referido a cuándo el Ayuntamiento firmará el convenio.