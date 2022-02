Sés: "Si no molestas, no interesas"

La cantautora actúa en Santiago antes de emprender una gira por Latinoamérica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

En febrero de 2020 Sés publicó 'Liberar as arterias', el séptimo disco de su trayectoria. Un disco que, condicionado por la pandemia, ha tenido sobre los escenarios una trayectoria irregular. Tras no pocas cancelaciones, Sés ha dado este viernes por finalizada la gira de "Liberar as arterias" tras un concierto en el Auditorio de Galicia.

En una entrevista con Europa Press, Sés reconoce que 'Liberar as arterias' es el primer disco por el que siente pena. "Pobre. Era mi mejor disco y mira tú", comenta.

"Para mí este disco representó quitarme el mandilón de parvulitos. Ahora voy para el cole de los mayores y tengo que estar al nivel. Aunque sigo siendo novata, ya no estoy en parvulitos, ahora ya estoy en primaria".

"Liberar as arterias" es un trabajo cuidado y crudo en el que Sés rinde homenaje a la poeta Luz Fandiño. Musicalmente es el resultante de una mezcla en la que confluyen el 'rock and roll', la tradición oral y cierta cadencia de la canción de autor latinoamericana. Un trabajo que supone una evolución en su sonido. Y es que "a lo que debe temer todo artista es a caer en la fórmula. La fórmula es tu enemiga, siempre", advierte Sés.

"Lo que no se puede es perder la frescura. El día que considere que no tengo nada más nuevo que decir, creo es mejor no decir nada, no molestar al silencio", ha señalado.

DOS DISCOS EN PROCESO

En la actualidad Sés se encuentra en el proceso de producción de dos discos. Un nuevo trabajo con nuevas canciones que será el octavo de su carrera y un disco con destino al mercado latinoamericano que incluirá versiones en castellano de sus temas más conocidos.

Respecto al primero Sés asegura hallarse "frente a un reto muy grande pero también ante una responsabilidad mayúscula, que es hacer un disco mejor que 'Liberar as arterias'".

Sés explica que escribe visceralmente. "No tengo ni el talento ni el método que requiere el decir 'me voy a sentar y voy a grabar un disco'. Yo no es que prepare un disco, es que siempre tengo canciones, no para un disco, para cinco. Lo que hago es sentarme y escogerlas".

'Liberar as arterias', por ejemplo, contaba con letras escritas en 2010. "Todos mis discos tiene textos escritos en momentos muy diferentes. Y este no va a ser diferente", adelanta Sés. "En este va a haber textos escritos hace diez años. Pero claro, entonces no los tendría cantado como los voy a cantar ahora".

La cantante asegura que con sus músicos es fácil sonar bien. "Pero también es superfácil hacer temas que no le interesen a nadie. Porque yo la mitad de lo que escucho actualmente no le tendría que interesar a nadie que tuviera dos dedos de frente. ¿Por qué? Porque ya está hecho".

VERSIONES EN CASTELLANO

Respecto al disco de versiones en castellano, comenta Sés que "traduciendo mis canciones al español lo he pasado superbien". No ha sido fácil "porque hay muchas cosas que no se podían traducir, que había que reinterpretarlas. Ha sido algo que me ha obligado a utilizar el cien por cien de mi cerebro, que es algo que no me pasa en mi lengua habitual. Pero las canciones suenan igual en español que en gallego. Yo creo que a veces hasta te olvidas de en que idioma están".

Sés asegura que no le ha supuesto ningún conflicto la decisión de grabar por primera vez en español. "Yo cantar... canto como puedo. Yo no soy cantante. Entonces, cuando voy a Latinoamérica, si no me entienden lo que digo, ¿yo que interés tengo? Yo no soy Silvia Pérez Cruz que canta y se te va la olla. No. Yo no aporto nada vocalmente. Mi interés está en lo que digo. Y si para que me entiendan eso tengo que cantar en español, lo hago y punto".

CANCIONES EN EUSKERA Y EN CATALÁN

No es la primera vez que Sés graba en un idioma que no sea gallego. En los últimos meses ha publicado un tema en euskera y otro en catalán. Cuestión que la artista se empeña en desmitificar. "Hay una cosa que me gustaría que quedara clara porque creo que la gente no la tiene muy en cuenta. Yo no soy música. Yo no sé leer un pentagrama. Yo soy filóloga y antropóloga social. Entonces, para mí las lenguas son códigos vehiculares. Nada más", comenta.

"A mí nadie me tiene que agradecer que cante en euskera o en catalán. Como si yo fuese una oenegé lingüística... Pero, por supuesto, tampoco me tienen que criticar que haga versiones en español.*Todo lo que yo hago a nivel lingüístico lo hago con conocimiento de causa, que es más de lo que puede decir la mayoría de la gente", añade.

"SI ALGO ME INTERESA, ES LATINOAMÉRICA"

El concierto de Santiago es el último que Sés ofrece en Galicia antes de emprender una gira por Latinoamérica, en la que visitará escenarios de Argentina, Chile y Uruguay en el mes de marzo.

"Si hay algo que me interese actualmente, probablemente, sea Latinoamérica", comenta. "En Latinoamérica me siento mucho más identificada, mucho más natural que en Europa. Yo me siento más cerca de Buenos Aires, de Montevideo, de Lima o de Bogotá que de Lisboa".

Asegura Sés que esa sintonía entre ella, como gallega, y los latinoamericanos tiene que ver con que "compartimos condición de colonizados y de marginales". Eso influye muchísimo, añade. "Vivir en el margen une mucho. Yo siento que formo parte de esos 'nadies', de los que hablaba Eduardo Galeano, que valen menos que la bala que los mata", destaca.

De su gira por Sudamérica, Sés espera, sobre todo, nutrirse de cosas muy interesantes: "folklores que a mí me encantan, descubrimientos literarios, descubrimientos musicales Y sobre todo, ¿sabes lo que me gusta de Latinoamérica? Que allí yo me siento más individual, menos colectiva. Allí estoy descontextualizada y todo es mucho más verdad.

Incluso el aplauso. Que aquí es gratuito muchas veces. A mí a veces aquí me aplauden sin que lo merezca. Allí no".

EL BOOM DE LAS PANDERETEIRAS

A lo largo de toda su trayectoria Sés ha defendido siempre su condición de 'pandereteira'. "Aunque nunca he hecho nada en la música tradicional", matiza. "Yo no hago eso en el escenario. Yo soy cantautora. Ahora bien, todo el boom que existe en este momento de los folklores en general y el gallego en particular, bienvenido sea".

En todo caso, Sés se manifiesta cauta y recuerda que en los años 90 The Coors, Mike Oldfield o Luar na Lubre ya salían en Los 40 Principales y en la MTV. "Pero el mercado va cambiando sus objetos de ventas. Los fabricantes de moda saben que un año tienen que vender pantalones de campana y al siguiente pitillos para que la gente renueve su armario y vender. Y la música es un bien de mercado".

En cualquier caso, se manifiesta "supercontenta" de que en el mercado actual se empujen músicas tradicionales. "Primero, porque son las que más me gustan. Y después, porque son las que más lo necesitan. Pero por desgracia yo sé que este tipo de ascensores son propiedad de las discográficas y que ellas cuando quieren cortan los cables", agrega.

Respecto a la irrupción de fenómenos como Tanxugueiras, Sés considera que "nadie en su sano juicio puede decir que eso sea malo para nosotros". Y recuerda que "gracias a Carlos Núñez en Galicia hoy hay una legión de personas que saben tocar la gaita". Si gracias a Tanxugueiras hay una legión de personas que saben tocar la pandeireta, estupendo. "Sería de imbéciles no quererlo", ha remarcado.

Otra cosa, matiza, es como "desde la lucidez" se quiera analizar. "Está claro que cuando desde las televisiones se decida que no vuelve a salir una pandeireta, se acabó".