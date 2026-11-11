Sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la huelga en el transporte en Galicia

A CORUÑA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos han cifrado en torno a un 80% el seguimiento de la huelga en el transporte en Galicia, con variaciones en función del tipo de servicio. Mientras, en la flota gallega ha habido un seguimiento desigual con cofradías en la que han salido todos los barcos, otras ninguno y en algunas menos de lo habitual. A su vez, los aeropuertos gallegos han registrado diez cancelaciones, seis en Santiago y cuatro en Vigo.

Así desde CCOO han señalado que en el transporte por carretera un 80 por ciento de las personas trabajadoras no están acudiendo a su puesto, un porcentaje, señalan, "que se eleva al 100% en el caso de Monbus en Lugo".

En el sector ferroviario, precisan que el seguimiento ronda el 70 por ciento mientras que en el de recogida de basura se eleva al 80 por ciento. "Estos sectores, en todo caso, están marcados por los abusivos servicios mínimos impuestos por la Xunta de Galicia y otras administraciones", apuntan.

Desde la Federación de Transportes de UGT, cifran el seguimiento en un 82 por ciento en la comunidad autónoma gallega. Por áreas, señalan que en Ferrol están funcionando con servicios mínimos, lo mismo que la Compañía de Tranvías de Coruña o de los buses en el caso de Vigo y con un número muy inferior de autobuses en funcionamiento en relación a los que operan en el entorno metropolitano coruñés.

"En unos servicios mínimos, otros no salieron", han precisado desde la CIG en relación a una jornada con presencia de piquetes informativos y con incidencias en algunas localidades como A Coruña, sin posibilidad de salir los buses urbanos desde la sede de Tranvías hasta un poco después de las nueve de la mañana, cuando pudieron salir, han precisado fuentes consultadas por Europa Press.

"Muy pocos usuarios", han señalado también en relación a una jornada en la que algunos conductores se encontraron con que prácticamente "no había nadie" para hacer uso de los mismos, esto también en el caso del transporte escolar.

En el caso del de mercancías, otros conductores han apuntado a la amplia presencia policial lo que les permitió, en los casos en los que no secundaban la huelga, realizar su jornada con normalidad.

Con todo, lo han hecho, algunos de ellos, escoltados y también con camiones en los que aparecieron pintadas en las que se podía leer la palabra 'huelga general'.

Por parte de Monbus, consultados por Europa Press, han precisado que los servicios mínimos se están cumpliendo "al cien por cien, exceptuando alguna cuestión puntual" ocurrida en Santiago y Vigo y que han vinculado "con la acción de los piquetes". "El resto con totalidad normalidad", han dicho para remarcar que el seguimiento por parte de los conductores "es mínimo".

Mientras, en los aeropuertos gallegos se ha vivido una jornada de cancelaciones en los de Santiago y Vigo, seis y cuatro, respectivamente, entre llegadas y salidas, previstas, en algún caso, a lo largo del día. En el caso de las cofradías, ha habido un seguimiento desigual con barcos que han salido a faenar y otros no, con paralización, en algún caso puntual, de toda la flota.