SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Xil, en la parroquia de Meaño (Sanxenxo, Pontevedra), de 48 años y con antecedentes policiales, como presunto autor de numerosos incendios provocados.

Según explican en sendos comunidados las fuerzas implicadas, la detención se ha producido gracias a a colaboración de agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Consellería do Medio Rural y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. En la investigación han participado también agentes ambientales de la Xunta y del puesto de la Guardia Civil de Sanxenxo.

Las indagaciones se remontan al 2025, desde cuando se investiga a este hombre por su supuesta responsabilidad en diversos incendios registrados en las parroquias limítrofes de Xil, Dena y Simes, todas ellas en el término municipal de Meaño.

Destacan que estos fuegos se produjeron en una zona con notable afluencia turística, especialmente durante los meses de julio y agosto de 2025. Los últimos hechos corresponden a la noche del 12 de junio de este año, cuando se registró un incendio en una zona de monte de Meaño.

Finalmente, pudieron determinar que el incendio había sido provocado de forma intencionada y detener al presuntor autor gracias a unas imágenes obtenidas por los agentes investigadores.

El hombre ha pasado a disposición judicial y las actuaciones continúan abiertas. No se descartan nuevas diligencias encaminadas a esclarecer hechos similares ocurridos en la zona.