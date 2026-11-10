La tasa de absentismo en Galicia baja al 8,8% en el segundo trimestre

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo en Galicia se sitúa en el 8,8% en el segundo trimestre, la quinta más elevada por comunidades autónomas, según el informe trimestral que publica The Adecco Group Institute.

Con todo, es una de las dos únicas comunidades en las que se ha reducido el absentismo en el segundo trimestre, en concreto 0,1 puntos porcentuales interanuales.

En la tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT), la más importante, la comunidad gallega presenta también la quinta tasa más elevada del conjunto autonómico, con un 7,1%, tras reducirse 0,1 puntos porcentuales interanuales.

En el caso gallego, según el informe, la tasa de absentismo para la industria es del 10,4% (+0,9 puntos porcentuales interanuales) que además es la más alta del conjunto autonómico para el sector y la segunda que más crece.

En los servicios la tasa es de un 8,7% (-0,3 p.p. interanuales) y para la construcción la tasa de absentismo gallega es del 6,5% (-0,3 p.p. interanuales).

En lo referente a la siniestralidad, la Comunidad de Madrid registró la incidencia más baja, de 158 accidentes por cada 100.000 afiliados y mes (-1,3%). Le siguen Cataluña, con 198 siniestros (+1,7% interanual) y Galicia, con 202 (-1,5%).

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, la tasa media de absentismo laboral en España se situó en el 7,76% durante el segundo trimestre, lo que representa un incremento de algo más de una décima respecto al trimestre precedente y un alza de casi tres décimas en comparación con el mismo periodo de 2025.

El documento detalla que este nivel de absentismo se coloca 2,26 puntos por encima del dato previo a la pandemia (2019) y marca el tercer registro más elevado de los treinta trimestres recogidos en la serie histórica.

Solo le superan el segundo trimestre de 2020 (8,83%), periodo coincidente con el confinamiento, y el cuarto trimestre de 2025 (7,78%), según ha señalado Adecco.

En valores acumulados, la media del primer semestre de 2026 alcanzó el 7,69%, superando la media anual de 2025 (7,61%), ejercicio que constituyó el máximo histórico.

De acuerdo con este estudio, el 60% del incremento interanual del absentismo en el segundo trimestre fue consecuencia de la bajas por incapacidad temporal (IT), cuya tasa avanzó del 5,88% al 6,04% (+0,16 puntos).

El porcentaje restante correspondió al componente parcialmente gestionable (NO-IT), que creció una décima, hasta el 1,72% y representó el 22,2% del absentismo total. Frente al trimestre previo, dicho componente NO-IT se mantuvo prácticamente plano, atribuyéndose el aumento a la IT.