Tranquilidad entre los solicitantes para la regularización de migrantes en Galicia, que no registra mayor presión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reciente regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno español ha despertado esperanza entre migrantes en situación irregular en todo el Estado, aunque en el caso de Galicia no se ha registrado mayor presión en oficinas de Extranjería o en la propia Delegación del Gobierno.

Consultada al respecto por Europa Press, fuentes de la Delegación han insistido en que la situación "está bastante tranquila de momento" y ha recordado que el período para solicitar la regularización en España "empezará en el plazo de alrededor de dos meses".

En el caso concreto de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, han relatado que, "aunque la mayoría de la gente que pide cita en las oficinas de Extranjería en Vigo y en Pontevedra consulta sobre este tema, no hay ningún problema".

"A día de hoy el decreto que va a regular ese proceso no está aprobado, así que no hay información que dar más allá de lo que ya se ha dicho desde el Gobierno", ha hecho hincapié.

En este contexto, ha incidido en que "no hay más presión ni ningún problema", aunque ha confirmado que "casi todas las citas son por esto". Una situación similar a la que se está dando en la Subdelegación del Gobierno en Lugo, donde "se está acercando gente a preguntar" pero no se registra mayor presión.

"De momento se les está trasladando la información oficial de la que disponen las oficinas de extranjería y, cuando se comunique exactamente el procedimiento, se informará con más detalle", han relatado estas mismas fuentes.

En la Subdelegación en Ourense han confirmado que existe un aumento de las solicitudes de información, pero han insistido en que se trata de una cuestión "habitual cuando hay novedades positivas". "No hay ningún tipo de caos y se atiende a todos los ciudadanos", han subrayado.

Con todo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha insistido a través de un comunicado en que, de momento, no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

De este modo, ha hecho un llamamiento "a la calma" y ha recordado que, hasta el próximo viernes día 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones.

"Se pide a la ciudadanía que pueda resultar afectada por este proceso que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, como puede ser la página web y redes sociales de este Ministerio, para conocer de primera mano los plazos, así como el contenido final de un texto que, como se ha venido repitiendo en estos últimos días, aún no es el definitivo", ha concluido.