Tres detenidos y dos investigados por su vinculación con varios robos con fuerza en O Carballiño (Ourense)

Tres detenidos y dos investigados de un grupo criminal vinculado con varios robos con fuerza en viviendas de O Carballiño (Ourense). - GUARDIA CIVIL

OURENSE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la Operación 'RECOU', ha desarticulado un grupo criminal al que se le atribuyen varios robos con fuerza en el municipio de O Carballiño, en un operativo que se ha saldado con tres personas detenidas y otras dos personas investigadas (que se encuentran cumpliendo condena en Pereiro de Aguiar y Monterroso, respectivamente).

La investigación les atribuye dos robos con fuerza cometidos el 20 de julio de 2024 en dos viviendas de Arcos, en O Carballiño. Allí, tras acceder al interior de los inmuebles, los ladrones se apoderaron de 24.000 euros en efectivo y varias joyas.

De hecho, uno de los integrantes de este grupo criminal habría sustraído joyas de forma continuada entre los años 2019 y 2021, aprovechando que tenía acceso al interior de uno de los inmuebles, dado que tenía relación familiar con los propietarios de la vivienda.

También se les vincula con un robo con fuerza cometido el 15 de febrero de 2025 en una vivienda de A Uceira, también en O Carballiño. Allí utilizaron el método del escalo, con una escalera previamente robada, para acceder a un bloque de viviendas.

Los ladrones entraron a un domicilio del segundo piso y se apoderaron de 620 euros y bolsos que contenían tarjetas bancarias y documentación personal.

Los tres detenidos pasaron a disposición del Tribunal de Instancia 1 de O Carballiño, que decretó el ingreso en prisión para los tres arrestados.