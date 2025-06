Un tribunal tumba los pliegos de la contratación del servicio de ayuda en el hogar de Vigo tras recurrir CC.OO.

VIGO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha tumbado los pliegos de la licitación del contrato del servicio de ayuda en el hogar del Ayuntamiento de Vigo tras interponer un recurso el sindicado Comisiones Obreras (CC.OO.) al no ajustarse a la legalidad vigente.

En rueda de prensa, la secretaria general de CC.OO. do Hábitat de Galicia, Alejandra Gesto, ha lamentado la situación vivida en la ciudad, después de que el gobierno local sacase a licitación el servicio sin desagregar los costes directos e indirectos del mismo.

Esto, según ha dicho, vulnera la ley de contratación pública del Estado porque permite que las empresas hagan sus ofertas por debajo del coste real, lo que pone en "grave riesgo" no solo la calidad del servicio, sino a los empleados.

Por ello, el Tribunal ha estimado "en su totalidad" el recurso de CC.OO. y obliga al Ayuntamiento a modificar estos pliegos.

Desde el sindicado han criticado que se trata de un error de "libro", lamentando que un Ayuntamiento grande como Vigo, con "suficientes medios", haya publicado un pliego en estas condiciones, cuando en la actualidad pocos municipios cometen estos fallos, apuntan.

"Desde hace dos años es muy difícil encontrar pliegos que no lleven los costes laborales desagregados", han insistido, indicando que el sindicato lleva a cabo otros recursos en distintas localidades gallegas, pero en su mayoría debido a que los pliegos no recogen los incrementos salariales a corde al IPC.

Preguntados sobre si ha habido respuesta del gobierno local, han dicho que por ahora no, añadiendo además que la actual concesionaria "no cumple" las tablas salariales de 2025 y mantiene las de 2024. "El Ayuntamiento lo sabe, se le pidió que iniciase un expediente sancionador y a día de hoy no hemos tenido respuesta", han subrayado desde CC.OO.