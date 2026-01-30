Viento, lluvia, granizadas y tormentas dejan este viernes más de 250 incidencias en Galicia

Varias personas intentan sujetar sus paraguas en medio del temporal. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Viento, lluvia, granizadas y tormentas han dejado más de 250 incidencias --un total de 254-- registradas por el 112 desde las 00,00 horas hasta las 18,00 horas de este viernes.

La caída de árboles y ramas en las carreteras (58) y las incidencias por prevención de riesgo (38) siguen siendo las tipologías más repetidas en lo que respecta a las incidencias del temporal.

Por provincias, destacan las de Pontevedra (117) y la de A Coruña (92) incidencias, seguidas de Lugo (27) y Ourense (18).

El ayuntamiento de Vigo fue uno de los más afectados con un registro de (19) incidentes, mientras que en Santiago de Compostela se registraron siete, seis en Ribeira, nueve en Pontevedra, siete en Ponteareas, cuatro en As Pontes y otros cuatro en Culleredo.

En la provincia de Lugo, en los ayuntamientos de Begonte, Lugo y Cervo se registraron tres incidentes en cada uno, al igual que en Ribadavia y San Cibrao --en la provincia de Ourense--.

CRISTALES EN VIGO

Entre otras incidencias destacadas, a las 17,00 de esta tarde un particular informó al 112 de que caían cristales de una fábrica abandonada encima de los coches, en la Rúa de Falperra, en Vigo. No hubo personas afectadas. Informados a través del servicio de emergencias, se desplazaron al punto efectivos de los bomberos, la Policía Local y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vigo.

También un particular informaba sobre las 17,00 horas de que a causa del viento había caído la cerca de hormigón y hierro en la carretera, en la Rúa de Manuel Lago Lago. Indicaba que no había personas afectadas pero que ocupaba toda la acera y parte de un carril de la carretera. Fueron movilizados efectivos de bomberos y la Policía Local.

En Ferrol, sobre las 16,30 horas también un particular comunicaba al 112 Galicia que iba circulando por la Rúa do Sol y le había caído una piedra o uralita encima del coche. Nadie resultó herido.

En Pontevedra, un canalón se desprendió y quedó sobre un banco de la Rúa Amado Carballo. Así lo indicaba el particular que llamó al 112 Galicia para advertir de que existía riesgo de que saliera volando de nuevo. No causó daños personales.

Sobre las 17,30 horas, en Barro, un particular comunicaba al 112 Galicia que un rayo había caído sobre un poste de la luz. Aseguraba que no había heridos, tampoco ardía, pero decía que los cables estaban tirados en la carretera, en San Amaro.

Igualmente, a las 18,30 horas se solicitó al 112 Galicia la salida de los bomberos de Vilagarcía para la Rúa de Sucavirto, en A Illa de Arousa. Un rayo había caído en una vivienda y provocó la caída de cascotes. Tampoco hubo daños personales.

ACCIDENTE EN EL TÚNEL DE A MADROA

En Vigo, pasadas las 15,30 horas, hubo un choque entre un camión y un turismo en el Túnel de A Madroa. La colisión se produjo dirección Coruña, en la AP-9, kilómetro 152, a su paso por Teis.

Un particular informó al 112 Galicia, que pasó aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Protección Civil de la localidad. También fue alertado el personal de control de Autopistas, que ya tenía conocimiento de lo sucedido.

CAÍDA DE UN TECHO EN A CORUÑA

En A Coruña la caída de un techo dejó dos personas heridas. Sucedió sobre las 16,30 horas. A esa hora, un particular contactaba con el 112 Galicia para informar de que el techo de un cuarto de un centro de estética situado en la Rúa Francisco Mariño, en A Coruña, había caído sobre una trabajadora y una clienta.

El alertante aseguraba que estaban totalmente accesibles pero que estaban heridas. Desde el 112 Galicia se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia, a los agentes de la Policía Nacional y Local y a los bomberos.

JORNADA DE ALERTAS

En su último parte, el 112 recuerda los avisos de alerta de nivel amarillo por viento, lluvia y tormentas activados para esta tarde en la comunidad, además del nivel de alerta roja que afecta al litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra, y el nivel naranja en el litoral de la provincia de Lugo.

Además, la Xunta de Galicia recuerda que se mantiene activado el 'Plan Inungal' con el fin de hacer un seguimiento riguroso de los caudales de 13 ríos.