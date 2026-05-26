Vigo inicia los actos del Día de las Fuerzas Armadas con una exposición de vehículos y armamento en As Avenidas

Imagen de las autoridades encima de uno de los buques. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Vigo ha iniciado oficialmente esta mañana los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebrará el próximo sábado, 30 de mayo, con un evento central y desfile militar en la playa de Samil. Antes, durante toda esta semana, As Avenidas acogerá una exposición estática de vehículos y armamento, que está abierta desde este martes de forma gratuita.

Fue a partir de las 10.00 horas cuando dio comienzo el desfile militar por Montero Ríos. Bajo la música de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra, centenares de curiosos se han amontonado tras las vallas para ver el izado de bandera que se ha llevado a cabo para dar comienzo a la semana de las Fuerzas Armadas en Vigo.

El general Marcial González Prada fue el maestro de ceremonia, quien ha puesto en valor el trabajo de los ejércitos españoles en la defensa de los ciudadanos.

En el acto también intervino el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ambos han expresado su respeto por las Fuerzas Armadas y han mostrado su orgullo por que Vigo acoja un evento de este calibre.

EXPOSICIÓN

Por su parte, el capitán Calixto Espigó, de la Brilat de Pontevedra, ha explicado ante los medios de comunicación que el izado de bandera da comienzo a una semana con numerosos actos en la ciudad, que terminarán con el desfile del sábado en Samil.

Según ha dicho, la exposición, que estará en As Avenidas hasta la mañana del domingo, contará con representación de todos los ejércitos, de la Guardia Civil, de la UME, y en ella podrán verse embarcaciones, vehículos, armamento o drones, entre muchos otros.

"Estamos deseando que toda la población civil se acerque a la exposición estática. La hemos preparado con el mayor de nuestro cariño. Muchas horas de dedicación, falta de sueño, para que la población civil pueda ver qué hacemos cada día por y para ellos", ha subrayado Espigó.