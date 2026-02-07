Un vuelo privado con destino Casablanca aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Alvedro - AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un vuelo privado con destino Casablanca (Marruecos) ha aterrizado de emergencia pasadas las 13.40 horas de este sábado en el Aeropuerto de Alvedro.

Según ha informado la plataforma Vuela Más Alto en la red social X, el avión, que procedía de Brest (Francia), descendió de 42.000 pies a 9.000 pies en un "corto margen" de tiempo para evitar problemas de oxígeno en la cabina.

El Ayuntamiento de Culleredo ha informado a los medios de que realizó seguimiento del aterrizaje, desde que el 112 les dio aviso sobre las 13.20 horas.

De hecho, el propio alcalde del municipio, José Ramón Rioboo, se personó en el aeródromo hasta que se completó la operación, a las 13.50 horas. Rioboo ha destacado la "excelente coordinación establecida con las autoridades del aeropuerto", ofreciendo "toda la información de forma puntual".