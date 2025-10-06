La Xunta destinará 7,2 millones de euros a la USC y a la UVigo para avanzar en la renovación de sus edificios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha anunciado este lunes que el Consello de la Xunta ha acordado este lunes destinar 7,2 millones de euros a las universidades de Santiago de Compostela y Vigo para avanzar en la renovación y en la modernización de sus edificios al amparo del Plan de infraestruturas universitarias aprobado en el 2023.

Tal y como ha explicado Calvo, el Plan está dotado de 40 millones de euros y prevé movilizar "100 millones hasta 2026". Además, esta nueva inversión se suma al Plan galego de financiamento universitario 2022-2026.

Y se añade también al convenio firmado en 2021, por importe de 4,5 millones de euros, para "mejorar la eficiencia energética" de las infraestructuras universitarias, como anticipo a este Plan de infraestruturas.

En concreto, el objetivo de esta nueva línea de actuación es "seguir avanzando en la consolidación de la excelencia y calidad del Sistema Universitario de Galicia". En el caso de la Universidade de Santiago, el conselleiro ha destacado que la Xunta realizará una aportación de "casi 4,1 millones de euros este año que irán en exclusiva para la construcción de una nueva facultad de Farmacia".

Se situará dentro de la nueva Ciudad de la Salud de la USC, un conjunto de edificios que acogerá tanto esta facultad como la de Enfermería, un centro de investigación en el área de Ciencias de la Salud y un aparcamiento.

Por su parte, Calvo ha explicado que la Universidade de Vigo destinará la aportación de este año, de más de 3,1 millones de euros, a dos proyectos: avanzar en la construcción de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, en el Campus de Ourense, y a la rehabilitación del edificio Siemens en la ETEA de Vigo.

En el caso de la Universidade da Coruña, la Xunta ha indicado en una nota de prensa que los 2,81 millones de euros del convenio de 2023 fueron autorizados excepcionalmente para gastos corrientes por petición de la propia institución.

Mientras que la partida de 2024, por el mismo importe, no fue ejecutada por parte de la UDC y está pendiente de resolución, con todo, respecto al convenio de 2025, aún no ha comenzado su tramitación.

NUEVOS ESTATUTOS DE LA UDC

Por otro lado, el Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el decreto por el que la Universidade da Coruña (UDC) reforma sus estatutos, tras ser remitidos a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP y pasar el control de legalidad de la Asesoría Jurídica General de la Xunta.

De esta forma, se cumple con el trámite necesario para la publicación en el Diario Oficial de Galicia del nuevo articulado, que fue aprobado en sesión extraordinaria por el Claustro Universitario el pasado 12 de mayo de 2025. Las nuevas normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

En otro orden de asuntos, el Consello ha autorizado también la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Política Social e Igualdade y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para financiar la gratuidad de la atención educativa para todos los niños de la escuela infantil Breogán en el curso 2025-2026.

Se trata del quinto año que se firma este acuerdo con este centro que gestiona directamente la USC y la cuantía de este es de casi 240.000 euros, tal y como ha explicado el Gobierno gallego en una nota de prensa.

LIMPIEZA DE 34 CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS

A mayores, la Xunta transferirá 695.296 euros a la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), un 5,5 % más que el año pasado, para cubrir los gastos de limpieza de 34 centros públicos integrados (CPI) situados en ayuntamientos de toda Galicia.

En concreto, el Consello de la Xunta ha autorizado la renovación del convenio que materializa la colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la FEGAMP para que esta entidad municipal gestione este servicio con la aportación económica de la Administración autonómica.

El objetivo es "reforzar la cooperación entre instituciones y garantizar una prestación eficaz y sostenible de los servicios públicos, evitando duplicidades y favoreciendo un uso responsable de los recursos".

En la provincia de A Coruña son 12 los centros educativo: el CPI Cruz de Sar (Bergondo), Antonio Orza Couto (Boqueixón), Vicente Otero Valcárcel (Carral), O Cruce (Cerceda), Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), A Xunqueira (Fene), da Picota (Mazaricos), de Xanceda (Mesía), Virxe da Cela (Monfero), dos Dices (Rois), de Bembibre (Val do Dubra) y de Vedra (Vedra).

Los ocho centros de Lugo son el CPI Luis Díaz Moreno (Baralla), de Castroverde (Castroverde), de Cervantes (Cervantes), Virxe do Monte (Cospeito), de Seoane (Folgoso do Courel), Tino Grandío (Guntín), Uxío Novoneyra (Pedrafita do Cebreiro) y San Tomé de Carballo (Taboada).

En Ourense son siete, entre los que está el CPI Tomás Terrón Mendaña (Carballeda de Valdeorras), Virxe dos Remedios (Castro Caldelas), Antonio Failde (Coles), Laureano Prieto (A Gudiña), de Maside (Maside), de Padrenda-Crespos (Padrenda) y Virxe da Saleta (San Cristovo de Cea).

Por último, en Pontevedra son también siete, el CPI da Cañiza (A Cañiza), Curros Enríquez (Pazos de Borbén), de Pontecesures (Pontecesures), Domingo Fontán (Portas), Julia Becerra Malvar (Ribadumia), Manuel Suárez Marquier (O Rosal) y de O Toural (Vilaboa).