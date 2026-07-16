La Xunta se muestra "en condiciones" de "moverse" de su posición para llegar a un acuerdo político sobre el gallego

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, a 16 de julio de 2026.- XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha pedido a la oposición política un "esfuerzo especial y extraordinario" sobre las cuestiones abordadas en la propuesta de la Xunta para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega y les ha reclamado que entiendan este documento como "un paso adelante" por parte del Gobierno gallego.

"Creo que hay pasos importantes donde este documento acredita que estamos en condiciones de movernos de nuestra posición para intentar poder llegar a una negociación y al acuerdo que nos demanda la sociedad gallega", ha clarificado el responsable autonómico. El miércoles ya se mostró abierto a negociar aspectos como el gallego en la educación "siempre que haya unanimidad" y, ahora, ha insistido en que no será "una línea roja".

Este jueves, un día después de su presentación pública en un acto multitudinario, el titular de Lingua ha entregado al presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, la versión impresa del plan, de casi 400 páginas y con 700 medidas planteadas. Este último, aunque ha indicado que no puede valorar el documento porque aún no ha podido analizarlo, piensa que "es de confiar" que contenga propuestas "muy útiles".

Monteagudo ha recordado que la institución que dirige ya propuso con anterioridad la necesidad de un pacto en relación a la situación "delicada" del gallego y a otros factores, como el "desacuerdo político importante". "A grandes males, grandes remedios", ha sugerido. Al respecto de cómo este "se va a traducir en medidas de gobierno", el director de la RAG cree que eso "ya es otra fase distinta de la acción de gobierno".

Precisamente, la oposición política ha recibido negativamente el documento: la líder del BNG, Ana Pontón, calificó el acto de "propaganda" y acusó a la Xunta de "tapar 17 años de políticas contra el gallego y la diputada del PSdeG Silvia Longueira tachó el documento de "tapadera".

"UN ESFUERZO ESPECIAL Y EXTRAORDINARIO"

López Campos cree que estas primeras declaraciones "pueden ser fruto del desconocimiento", dado que considera "imposible" analizar "en profundidad" un documento "tan complejo" en poco tiempo. Por ello, espera que exista la "tranquilidad" para analizar la situación y "debatir la divergencia". "Evidentemente hay posiciones distintas", ha admitido.

"Al igual que ayer la sociedad avaló un documento que es un pacto social con nuestro idioma, los propios políticos tenemos que deben hacer un esfuerzo especial y extraordinario y por intentar mantener una vía de diálogo y de acuerdo", ha pedido el conselleiro, que ha añadido: "Es mucho más lo que nos une de lo que nos separa".

Preguntado en concreto por el disenso político por el decreto del plurilingüismo --que deja al castellano las asignaturas de ciencias--, el conselleiro ha insistido en que ceñir el plan a esta cuestión es "una visión reduccionista", aunque ha remarcado que en ningún caso supondrá "una línea roja" para alcanzar el acuerdo.

De este modo, al igual que ya hizo el miércoles, ha indicado que el Gobierno gallego está dispuesto a realizar "ajustes" en las distintas normas "siempre que se den las condiciones de un acuerdo" y de "equilibrio lingüístico", que entiende que es "lo que quiere" la sociedad gallega. "El documento lleva aparejado un movimiento en esa dirección que creo que se debería haber recibido así", ha insistido.

PÉRDIDA DE HABLANTES

En su diagnóstico sobre la situación actual, además del "desacuerdo político", el presidente de la RAG ha aludido a que existe una pérdida de hablantes por la "falta de transmisión intergeracional"; por cambios de lengua, y por la aparición de nuevos medios, que "tienen un impacto muy grande en la infancia".

En una línea similar, López Campos ha situado el contexto actual en "un escenario completamente distinto" al del anterior plan (aprobado de forma unánime en el 2004), con unas formas de transmisión "totalmente cambiadas". Esta es la lectura que trasladó el acto de presentación, refrendado por diversos materiales y audiovisuales y el propio coordinador del plan, el catedrático Manuel González.

También ha mencionado los datos recogidos en 2023 por Instituto Galego de Estatística (IGE), que fijó que por primera vez la población que habla siempre gallego era minoritaria en la comunidad. Este es un supuesto que González situó como el "punto de inflexión" que dio lugar al Pacto pola Lingua y, consecuentemente, al documento elaborado, que para el conselleiro es "muy ambicioso".