La Xunta no limita "por el momento" la movilidad en A Coruña pero aumenta restricciones y hará PCR aleatorias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta no considera necesario, "por el momento", establecer "medidas de control de la movilidad" en el área de A Coruña, afectada por un brote de COVID-19 y que registra este miércoles más de 460 casos activos, aunque sí ha decidido incrementar las restricciones en la zona y hacer "un cribado preventivo" de PCR "aleatorias" entre distintos colectivos y, en especial, entre menores de 40 años.

Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa celebrada este miércoles tras una reunión del comité clínico para estudiar la situación epidemiológica de Galicia y decidir las medidas a mantener o a implantar.

En las "últimas semanas", coincidiendo con la apertura de fronteras desde el fin del estado de alarma, se han "producido brotes" en la Comunidad, ha reconocido Núñez Feijóo, los más importantes el de A Mariña y el actual de A Coruña, que han "incrementado la incidencia del virus" en Galicia.

No obstante, ha explicado Núñez Feijóo, la situación epidemiológica de Galicia "sigue siendo, después de Canarias y empatada con Asturias, de las menores de España", con una tasa acumulada de 23,52 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la media de 94 casos a nivel nacional. Además, hay 220 ayuntamientos en los que no se registró ningún caso en 14 días.

A CORUÑA, EN UNA SITUACIÓN "MALA"

En el caso de A Coruña y su área próxima, se detectó "un incremento brusco de contagios entre el 6 y el 8 de agosto", ha explicado el presidente, al tiempo que ha precisado que el 80% de los contagios son de menos de 60 años y la tasa de incidencia más elevada está entre los 20 y los 40 años. La edad media de los ingresados se sitúa en los 56 años, lo que evidencia "un cambio de tendencia en la edad en la que se producen los contagios y en los ingresos", ha destacado.

Como consecuencia, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en esta área sanitaria se sitúa ya en los 92 casos, ligeramente por debajo de la media nacional pero que "multiplica claramente" a la del resto de Galicia. "La situación epidemiológica de Galicia es buena, pero la del área de A Coruña es mala", ha dicho el presidente, "es muy preocupante".

Por ello, y tras más de dos horas de reunión, los expertos han decidido prolongar las restricciones implantadas anteriormente en el área de A Coruña, como el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fiestas y verbenas en nueve municipios del área metropolitana, la limitación de reuniones privadas de no convivientes a 10 personas, la reducción de aforos al 50% o el cierre de centros de día.

Adicionalmente, desde esta medianoche se restringirá la visita y acompañamiento de familiares a personas ingresadas en los hospitales y los expertos debaten la posibilidad de extender el cierre del ocio nocturno a más municipios del entorno.

SIN RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD "POR EL MOMENTO"

Sin embargo, y a la vista de los datos "analizados", la Xunta ha decidido "no establecer medidas de control de la movilidad por el momento". "Eso no significa que, en vista de la evolución de la situación, no haya que abordarlo en los próximos días", ha dicho Núñez Feijóo, que ha recordado que el comité volverá a reunirse la próxima semana.

En este sentido, ha pedido "responsabilidad" a la ciudadanía, especialmente "a la gente joven". "Necesitamos que se tomen con seriedad las medidas", ha dicho, ya que "ponen en riesgo" no solo a sí mismos, si no "a sus padres y abuelos".

Con ello, ha precisado que si la Administración gallega se ve "obligada a tener que confinar comarcas o ciudades unos días", los problemas irán más allá de "si se puede ir a la playa o no", ya que tendrán consecuencias económicas para estas áreas. "Si no acertamos, puede haber confinamentos en Galicia en las próximas semanas o en los próximos meses", ha admitido.

Núñez Feijóo ha instado a "no minusvalorar el riesgo enorme" que existe y ha hecho un llamamiento especial a los habitantes del área de A Coruña para que cumplan las normas. "Espero que no tengamos que volver a ver cajas de madera para saber que el virus sigue ahí", ha zanjado.

RASTREO DE CASOS

Otra de las medidas adoptadas por el comité de expertos de la Xunta a tenor de la evolución del virus en el área de A Coruña será la de incrementar el rastreo de casos y "ampliar el número de PCR" realizadas.

"Se aumentará de forma notable el número de PCR", ha dicho el presidente gallego, que ha planteado llevar a cabo un "cribado preventivo" en determinados sectores, como los trabajadores sociales o los sanitarios, así como un volumen de PCR "aleatorias" en algunos colectivos para realizar un rastreo precoz de los casos.

Entre estos grupos, ha mencionado al de personas menores de 40 años, que son las que están siendo más afectadas por el brote.

Por otra parte, en el ámbito hospitalario, Núñez Feijóo ha afirmado que la situación está "absolutamente controlada" y las necesidades "cubiertas". "La prealerta está ahí", ha reconocido, aunque en la actualidad "hay muchísimas camas libres" para estos pacientes y "capacidad asistencial suficiente" para tratar a los afectados.

"No estamos en una situación preocupante" en este sentido, ha admitido el presidente, con 35 hospitalizados para cerca de 7.000 camas, aunque ha advertido de que no esperarán a "llegar a situaciones de otros lugares para tomar medidas".

UNA "ENORME RELAJACIÓN" EN LOS CONTROLES

Finalmente, el presidente gallego ha hecho hincapié en la necesidad de "tomarse en serio" las medidas aprobadas por el comité clínico, y ha afeado a municipios y fuerzas del Estado que no se lleven a cabo controles más rigurosos.

"Lamentablemente, confirmamos que hay una enorme relajación en los controles que llevan en vigor los últimos cinco días", ha dicho Núñez Feijóo. La Xunta se dirigirá "una vez más" a los ayuntamientos y a la Delegación del Gobierno para solicitar que los distintos cuerpos policiales "estén vigilantes y proactivos" a la hora de "controlar que se llevan a cabo las restricciones".

Del mismo modo, ha reiterado la petición al Estado de contar con un marco legal con carácter de ley orgánica que ampare la capacidad de las comunidades autónomas de tomar medidas en esta materia que no sean "matizadas por los juzgados". "Es un clamor", ha apuntado.