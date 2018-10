La Xunta es "optimista" con el futuro presupuesto europeo para Galicia: "No deberíamos perder fondos"

Publicado 16/06/2018 11:00:47 CET

Gamallo llama a "un acuerdo estable" sobre migraciones en Europa, y la estrategia gallega de acción exterior se adaptará a las necesidades

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta, Jesús Gamallo, se muestra "optimista" respecto a los fondos que recibirá Galicia en el futuro presupuesto pos 2020, marcado por el 'brexit', frente al escenario que se preveía antes de conocer el marco plurianual 2021-2027, pero con "cierta cautela" porque "aún hay mucho debate por delante".

"La propuesta nos suena bien en relación con los fondos de cohesión", explica Gamallo en una entrevista concedida a Europa Press, ya que frente a la bajada del 10% que se prevé en la UE, a España "le corresponde una subida del 5%". Aunque aún "no están regionalizadas" estas partidas, esta cuestión "debería repercutir positivamente en lo que recibe Galicia".

"La cuenta es bastante obvia: si España es de los pocos Estados que sube y Galicia forma parte de las regiones en transición no deberíamos perder fondos europeos en el nuevo periodo 2021-2027", afirma. Con todo, "es muy aventurado decir cuánto va a corresponder al final" a la Comunidad.

Así, Gamallo valora que "sigue manteniéndose la estructura del presupuesto de cohesión por categorías de regiones", con Galicia en la "intermedia" de comunidades en transición --aquellas que están entre el 75% y el 90% del PIB medio europeo--, lo que "es importante" para tener "una ayuda suficiente".

Entre los aspectos positivos, subraya que se contempla aumentar un 50% los fondos de innovación del Horizonte 2020, se duplican fondos para Erasmus, mientras la Política Agrícola Común (PAC) presta "más atención que antes" a pequeñas explotaciones y jóvenes. Además, se apuesta por la "reducción" de reglamentos y por una mayor "flexibilidad" de los Estados para distribuir el gasto.

CAÍDA DE LA PAC, PERO ATENCIÓN A PEQUEÑAS EXPLOTACIONES

En la PAC, hay una propuesta de reducción del 5% en la UE en comparación con el periodo anterior, pero "sigue manteniendo su estructura en torno a dos pilares", el de pagos directos a productores (33.000 beneficiarios en Galicia) y el de desarrollo rural.

De este modo, "la mayor parte de esta reducción se va a producir en el segundo pilar de desarrollo rural", pero "hay un porcentaje de posibilidad de jugar entre pilares", apunta Gamallo.

Aquí se incluye una modificación "muy importante", por la que cada Estado debe hacer un plan estratégico para aplicar la PAC a partir del año 2020. Antes el poder de decisión sobre estos fondos "estaba muy centrado en Bruselas", pero "va a haber una mayor flexibilidad" y "se va a dar mucha importancia a pequeñas explotaciones" y a la incorporación de jóvenes. "Lo cual no nos perjudica", aclara.

De los Estados dependerán definiciones como qué se entiende por pequeña explotación o joven agricultor, mientras "la Comisión va a evaluar el cumplimiento intermedio de este plan por cada miembro para comprobar que el dinero tiene el destino al que fue dirigido".

Con este fin habrá un mecanismo de control, que "es díficil saber cómo va a funcionar, pero en ningún momento se habla de congelación de fondos", sino de "una nueva arquitectura de la PAC", que "descentraliza la gestión desde Bruselas hacia los Estados miembros" a través de la "subsidiariedad". Al igual que ocurre con la cohesión, se busca que "el que está más cerca de los ciudadanos tenga más que decir".

Cuestionado sobre si los ganaderos gallegos deben estar preocupados por perder ayudas en el futuro presupuesto, contesta: "No lo creo, con la propuesta de la Comisión, a expensas de lo que negocie el Gobierno, y teniendo en cuenta el tamaño de las explotaciones gallegas". "No nos suena tan complicado, siempre y cuando el Gobierno ahora en la negociación con el Consejo apueste por la PAC y por que no se reduzca el volumen de fondos", agrega.

PETICIONES AL NUEVO GOBIERNO

Sobre el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, Gamallo considera que tiene una "interesante proyección exterior", con Josep Borrell como ministro de Exteriores, así como "por el perfil de Nadia Calviño". También por Luis Planas, que fue embajador representante permanente de España ante la Unión Europea y consejero de Agricultura en Andalucía, por lo que "conoce bien el dosier europeo y lo que se juega allí", de forma que "se da por hecho" que "tiene las cualidades para poder defender una posición fuerte y sólida de España en la PAC".

Entre los 'deberes' que pone al nuevo Gobierno, se encuentra que apueste por una PAC que "no se reduzca" y que "como mínimo mantenga el nivel de ayuda en pago directo al productor y en desarrollo rural". Asimismo, reclama una política de cohesión en la que haya "un volumen al menos igual al que vienen recibiendo las regiones en transición". Insta a que "se tengan en cuenta para la distribución de fondos los desafíos demográficos".

Además, demanda que, dado que "los niveles de cofinanciación por parte de las regiones van a aumentar en los diferentes programas, este incremento no afecte al déficit", porque si no habría "una problema" con la estabilidad. Y requiere que "en ningún caso los incumplimientos de déficit de los Estados pueda repercutir en la congelación de fondos para regiones".

"ES EXIGIBLE UN ACUERDO ESTABLE" SOBRE REFUGIADOS

Respecto a la llegada del buque 'Aquarius' a Valencia, con más de 600 emigrantes y refugiados, Gamallo sostiene en la entrevista con Europa Press que "el Gobierno español ha hecho bien con cumplir con la normativa internacional de acoger a personas que están en peligro".

"Me parece una decisión correcta del Gobierno haber atendido una situación de emergencia humanitaria como la que se está produciendo. Mirar para otro lado no es la solución. Quizá habría que preguntarle a los países que miraron para otro lado por qué lo han hecho", asevera.

A renglón seguido, defiende que "es indispensable que haya una política europea sólida y eficaz en lo que respecta a las migraciones". "Lo que se llama el sistema de Dublín, que establecía una serie de cuotas entre los Estados miembros, es evidente que no ha funcionado", sentencia.

Por ello, "es exigible que en el próximo Consejo Europeo, dentro de un par de semanas (28 y 29 de junio), en el que se va a tratar esta cuestión, se pueda avanzar en un acuerdo estable para evitar estas situaciones de emergencia".

"En estas cuestiones estructurales es bueno que todos los miembros se pongan de acuerdo para resolverlas de forma definitiva", asegura, "con un acuerdo estable y que no provoque esta crisis". Y es que en este contexto, los llamados países de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa) "impiden con su voto en el Consejo que las propuestas de la Comisión salgan adelante y se avance en muchos temas".

Aquí, recuerda que "Galicia se ha puesto a disposición del Gobierno desde el minuto uno para actuar en esta emergencia del 'Aquarius', en el marco de un convenio que se ha firmado para la atención a refugiados".

Indica que la estrategia de acción exterior de la Xunta sobre este tema se aboga "por una solución europea, porque es la única posible a este conflicto". No obstante, estarán "atentos" a la evolución de la situación "a la hora de hacer las adaptaciones que la propia estrategia prevé para cualquier cuestión que se plantee".

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, ve "un éxito" la propuesta de inclusión de Galicia en el corredor atlántico ferroviario, que deberá ser ratifica, con la posibilidad de acceso a fondos a partir de 2021. Y es que el presupuesto para transporte "no se reduce" en el nuevo marco plurianual.

También indica que los portugueses "están avanzado" en la mejora de la línea entre Vigo y Oporto hasta la frontera, por lo que hace un "recordatorio" al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que el Gobierno central "cumpla su compromiso de hacer la obra de Guillarei a Tui".