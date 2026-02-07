La Xunta reduce los ríos en vigilancia por su caudal a 12, con las incorporaciones de Miñor y Baltar en Pontevedra

Archivo - El río Lérez a su paso por Ponte Bora, a 16 de enero de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante o risco de inundacións en Galicia (Inungal), pero ha reducido la lista de ríos en vigilancia de más de 20 a 12, entre los cuales se han sumado el Miñor (Gondomar) y el Baltar (Sanxenxo) y ya no figura ninguno de Lugo.

Actualmente, en la tarde de este sábado, los ríos que están en siguimiento son, en la provincia de A Coruña, Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Sar (Ames) y Tambre (Oroso); y, en la de Pontevedra, Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Baltar (Sanxenxo) y Miño (Salvaterra de Miño).

El caudal de este último también está en vigilancia en A Peroxa y Ourense. Mientras, en el resto de esta provincia, están incluidos los ríos Támega (Oímbra), Avia (Ribadavia) y Limia (Bande).

La Xunta recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes --como no cruzar zonas inundadas o buscar lugares elevados en caso de inundación--, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación.