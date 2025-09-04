Armadores vigueses defienden la sostenibilidad de su flota en el Atlántico Sudoccidental

VIGO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI, ha hecho público un comunicado en el que defiende la "sostenibilidad medioambiental y social" de su flota en el Atlántico Sudoccidental, al hilo de una campaña emprendida por la ONG Environmental Justice Foundation (EJF), que denuncia prácticas ilegales en esas pesquerías y falta de control sobre los productos importados al Reino Unido tras el Brexit.

Al respecto, ARVI ha recordado que las flotas de empresas españolas, tanto de buques con bandera española como de países del área del Atlántico SW, "operan de forma respetuosa respecto a las vigentes medidas tanto de carácter medioambiental como social".

"ARVI está de acuerdo en la necesidad de que, desde la UE, se adopten las medidas precisas que, de forma eficaz, eviten la entrada de productos pesqueros obtenidos mediante trabajo forzoso y malas praxis medioambientales y, en el caso del Atlántico SW, son los que capturan las flotas de capital asiático que operan en el área", ha aclarado la organización.

Asimismo, se ha mostrado favorable a dar "los pasos necesarios" en esas pesquerías para la creación de una Organización Regional de Pesca "que pueda gestionar de forma sostenible toda la actividad pesquera, alcanzando los niveles de las que despliegan las flotas representadas en ARVI".