Bruselas propone recortar un 20% la pesca de merluza sur y un 35% la de besugo en aguas ibéricas para 2027

Archivo - Merluzas en una pescadería - IEO - Archivo

BRUSELAS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este jueves reducir un 20% las capturas de merluza sur y un 35% las de besugo en aguas ibéricas para 2027, mientras que plantea aumentar las posibilidades de pesca de otras especies como el rape (+22%) y el jurel (+6%), dentro de su propuesta para el reparto de cuotas pesqueras para la flota comunitario en la campaña del próximo año en el Atlántico.

Estas cifras serán el punto de partida sobre el que los ministros de Pesca de la Unión Europea negociarán en su reunión de los días 14 y 15 diciembre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para el conjunto de la flota comunitaria en estas aguas para 2027.

El planteamiento del Ejecutivo comunitario, basado en los últimos informes científicos sobre el estado de las poblaciones marinas, contempla también un recorte del 15% para el lenguado en el golfo de Vizcaya y mantiene sin cambios las capturas permitidas de raya mosaico tanto en esta zona como en aguas ibéricas, mientras que deja pendientes de definir las cuotas de cigala, gallo y anchoa a la espera de nuevos dictámenes.

En el caso de la merluza sur, Bruselas plantea esta reducción para acercar las capturas al "rendimiento máximo sostenible", mientras que, para el besugo, cuyo recorte se aplicaría tanto en 2027 como en 2028, se apoya en las "recomendaciones científicas" y en "consideraciones de precaución".

En cuanto al lenguado del golfo de Vizcaya, el Ejecutivo europeo advierte de que su población lleva varios años disminuyendo y se encuentra actualmente en "niveles bajos", por lo que propone una rebaja del 15%, superior al 9% que resultaría de aplicar el rendimiento máximo sostenible. Según explica Bruselas, los científicos consideran que incluso ese nivel de capturas "podría no ser suficiente" para garantizar la recuperación de la especie.

La propuesta también mantiene el límite conjunto de 3.884 toneladas para la pesca de lubina en el golfo de Vizcaya, que España y Francia podrán seguir distribuyendo entre sus respectivas flotas, con el objetivo de evitar una mayor presión sobre el abadejo, que se captura de forma accidental en esta pesquería.

Asimismo, Bruselas plantea que España, Francia y Portugal puedan continuar fijando sus cuotas nacionales de lubina en aguas ibéricas y de sardina tanto en esta zona como en el golfo de Vizcaya, siempre que las capturas respeten conjuntamente los límites establecidos para garantizar la sostenibilidad de las especies.

Además, la Comisión propone reducir un 20% las capturas de lenguado y solla al oeste de Irlanda, mientras que plantea mantener las cuotas de esta última especie en el Kattegat y las de besugo en el estrecho de Gibraltar atlántico.

Por otra parte, ante el "estado crítico" de la anguila europea, el Ejecutivo comunitario propone mantener la prohibición de su pesca recreativa y el cierre de seis meses para cualquier actividad pesquera de esta especie en aguas marinas y salobres del Atlántico nororiental.

Bruselas ha explicado que las medidas se basan en las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y buscan "reducir la presión pesquera y permitir la recuperación" de las poblaciones que se encuentran "por debajo de niveles saludables", así como garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera a largo plazo.

La propuesta, que abarca inicialmente once poblaciones de peces gestionadas por la UE, se actualizará en las próximas semanas a medida que se conozcan nuevos informes científicos y concluyan las negociaciones con terceros países, especialmente Reino Unido y Noruega.