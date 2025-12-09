Cofradías exigen cuota o una cesión temporal de anchoa para las flotas del xeito y racú-piobardeira

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores exigen "cuota o acceso a una cesión temporal" de anchoa para las flotas del 'xeito' y aquellas que faenan con artes de 'racú' y 'piobardeira', similares a las que emplea el cerco pero más pequeñas.

En un comunicado, la federación provincial de cofradías de Pontevedra recuerda que solicitó por escrito el pasado marzo a la Secretaría General de Pesca "la forma para que en las próximas resoluciones (...) las artes de xeito y de racú-piobardeira pudiesen ser autorizadas para acceder a esta pesquería con una cuota específica, o bien puedan percibir una cesión de cuota de anchoa por parte del sector del cerco".

"Dicha petición no ha sido en absoluto considerada, ni siquiera respondida, por la Secretaría General de Pesca", según critica la federación.

Incide en que las artes de 'xeito' y de 'racú-piobardeira' son "altamente selectivas", la primera un arte de enmalle y las segundas dentro de las artes de cerco tradicionales de Galicia, vinculadas a la pesca artesanal.

Las cofradífas explican que son utilizadas por embarcaciones de pequeño porte y que operan principalmente en aguas competencia de la comunidad de Galicia de las zonas 'CIEM VIIIc' y 'IXa', y que tienen como objeto de captura las diversas especies pelágicas y otras acompañantes que deben estar en época de extracción y superar la talla mínima legalmente establecida.

"Históricamente, entre las especies pelágicas susceptibles de captura por dichas artes de pesca, se encuentra la anchoa o bocarte y ha supuesto en su día importantes beneficios económicos para una flota de pocas unidades con puerto base en Galicia", resalta.

ANTE LA COMPLICADA SITUACIÓN

Por eso, insiste en su reclamación al Gobierno central, "teniendo en cuenta la complicada situación de subsistencia que atraviesan actualmente" ambas flotas.

Demanda, en concreto, la "implementación de una fórmula que posibilite que las artes de xeito y racú-piobardeira puedan ser autorizadas, incluso de forma exclusiva en aguas competencia de la comunidad, para acceder a la pesquería de anchoa con una cuota específica y diferenciada a la establecida para la flota de cerco".