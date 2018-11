Coincidencia en el pleno para que "mejoren las condiciones" del sector de elaborados, que reivindica "dignidad"

Publicado 06/11/2018 20:15:07 CET

La iniciativa no se votará hasta este miércoles y el PP adelanta que la palabra "abuso" no le parece adecuada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos, tanto el PP como la oposición, han coincidido en el pleno del Parlamento sobre la necesidad de que "mejoren las condiciones laborales" del sector de elaborados del mar, cuyas profesionales, presentes en la sesión junto a sus representantes sindicales, han reivindicado "dignidad" al término de la misma.

Con todo, la iniciativa debatida, que parte de En Marea, no se votará hasta este miércoles, y el PP ha adelantado que palabras como "abuso" que contiene el texto de la proposición no de ley no le parecen adecuadas.

"Actuar en el conflicto laboral" y que la consellería del ramo adopte "un papel activo de mediación" es una de las principales demandas de la propuesta, en medio de las reclamaciones de las trabajadoras para alcanzar un convenio colectivo que incremente salarios y combata la "precariedad" del empleo.

Y esta ha sido también la principal solicitud trasladada al finalizar el pleno este martes por las profesionales y representantes sindicales, quienes han denunciado una situación de "explotación" en el sector, en palabras del portavoz de la CIG Xabier Aboi.

En declaraciones a los periodistas junto a diputados, Belén Cuello, una delegada de CC.OO. en una conservera, ha concretado que las empresas "abusan de las ETT" y las trabajadoras tienen que "recuperar el tiempo del bocadillo", cosa que no ocurre en otros ámbitos.

En este escenario, las centrales han convocado una huelga a partir del día 15 y, aunque el representante de UGT Rubén Pérez ha subrayado que "hay herramientas para no tener que iniciarla", tanto él como Aboi, Cuello y Xosé Luis Pedrosa (también de Comisiones) han asegurado que el paro irá adelante si no logran acabar con unas relaciones laborales que identifican con las de los "negreros".

DEBATE

En el hemiciclo, durante el debate de la proposición no de ley, Paula Quinteiro, de En Marea, ha lamentado que "por desgracia" en un sector "estratégico para Galicia y fuertemente feminizado" las trabajadoras "ven como van empeorando sus condiciones laborales".

Por ello, y tras denunciar la "represión" policial vivida en las calles en días pasados durante protestas de las trabajadoras, ha sentenciado que "el Gobierno tiene que escuchar a los trabajadores", pues "las reivindicaciones son totalmente justas".

Desde las filas del BNG, Montse Prado ha incidido en que "la Xunta debe implicarse para que ese dinero que se le inserta de dinero público (a las compañías del sector) no vaya solo para mejoras de las empresas, también para las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras".

La socialista Patricia Otero ha visto "urgente que se inste a la Xunta a llevar adelante iniciativas que ayuden a que las dificultades se puedan superar".

Y, por último, Teresa Egerique, del PP, ha apelado a las palabras del conselleiro sobre que "la Administración autonómica apela al diálogo como mejor fórmula para el entendimiento".

"Queremos que mejoren las condiciones laborales. Somos sensibles", ha afirmado, antes de argumentar que, con todo, este es un convenio colectivo "de ámbito estatal".