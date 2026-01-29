La conselleira do Mar defiende en Bruselas la importancia de la pesca artesanal

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una conferencia en Bruselas
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una conferencia en Bruselas - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 29 enero 2026 17:30
Seguir en

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este jueves en Bruselas en una conferencia internacional en la que ha defendido la importancia de la pesca artesanal y la acuicultura.

En esta conferencia, titulada 'La contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria", ha defendido el papel estratégico de los pescados y mariscos en un sistema alimentario europeo más sostenible, resiliente y saludable.

Villaverde subraya que la pesca y la acuicultura aportan alimentos de alto valor nutricional, con una huella ambiental reducida y con una capacidad clave para el suministro de proteína de calidad.

Considera que "es imprescindible que la Unión Europea escuche a las regiones pesqueras" y al sector artesanal.

La Xunta pone en valor "el modelo gallego de gestión de los recursos marinos, basado en el conocimiento científico, la sostenibilidad ambiental y el equilibrio con los factores sociales y económicos".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado