La conselleira do Mar defiende en Bruselas la importancia de la pesca artesanal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este jueves en Bruselas en una conferencia internacional en la que ha defendido la importancia de la pesca artesanal y la acuicultura.

En esta conferencia, titulada 'La contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria", ha defendido el papel estratégico de los pescados y mariscos en un sistema alimentario europeo más sostenible, resiliente y saludable.

Villaverde subraya que la pesca y la acuicultura aportan alimentos de alto valor nutricional, con una huella ambiental reducida y con una capacidad clave para el suministro de proteína de calidad.

Considera que "es imprescindible que la Unión Europea escuche a las regiones pesqueras" y al sector artesanal.

La Xunta pone en valor "el modelo gallego de gestión de los recursos marinos, basado en el conocimiento científico, la sostenibilidad ambiental y el equilibrio con los factores sociales y económicos".