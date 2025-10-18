La Consellería do Mar contempla 2,9 millones de euros en los presupuestos de 2026 para mejorar los puertos de A Mariña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia contempla 2,9 millones de euros en los presupuestos de 2026 para actuaciones de mejora en los puertos de titularidad autonómica de A Mariña lucense. Así lo ha anunciado este sábado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita a Viveiro para presentar las previsiones de inversión de su departamento en la comarca durante el próximo año.

En concreto, ha explicado que los Presupuestos 2026 contemplan en total inversiones en nueve actuaciones portuarias en A Mariña de Lugo y que suponen una anualidad global de casi 3 millones de euros para el 2026 y cuyo importe global del conjunto de las obras previstas asciende a 21 millones.

En este sentido, el Gobierno gallego ha defendido en una nota de prensa que esta inversión duplica la anualidad destinada para esta comarca lucense en el pasado ejercicio presupuestario.

En lo que respecta al conjunto de la comarca, la Consellería do Mar invertirá 800.000 euros en el dragado del canal de acceso al puerto de Foz; se dará continuidad al proyecto del acceso al puerto de Ribadeo, con una inversión de 450.000 euros y se prevé el refuerzo del talud del muelle con un importe plurianual de 675.000 euros.

Asimismo, el ente público destinará 760.000 euros en 2026 para culminar las obras de refuerzo del abrigo y adaptación al cambio climático en el puerto de Burela.

Por otro lado, se contempla la obra de saneamiento del puerto de Celeiro, por importe de 250.000 euros consignados íntegramente en la anualidad 2026 y se prevé la reordenación de la fachada marítima y aparcamiento de Viveiro, con un presupuesto total de 1,8 millones de euros de los que 200.000 euros se consignan en 2026.

Finalmente, se destinan también 12.000 euros en el próximo ejercicio a la planificación del refuerzo del dique de Celeiro, con un presupuesto de 1,2 millones de euros plurianuales. Con todo, se contemplan partidas de diferente importe para otras actuaciones que se encuentran por el momento en fases más iniciales.

Es el caso de la mejora del abrigo con un contradique en el puerto de Morás, con un coste estimado de más de 7,5 millones de euros y para el que la Xunta destina 80.000 euros de cara al año que viene; y la remodelación de la dársena deportiva de Foz, aún en fase preliminar, que cuenta con una anualidad de 30.000 euros.