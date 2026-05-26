El CTAG y Cepesca impulsan un proyecto para facilitar la reutilización y reciclaje de redes de pesca

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca) han puesto en marcha 'Redismar', un proyecto orientado a mejorar la gestión de redes y aparejos de pesca al final de su vida útil mediante soluciones de ecodiseño y economía circular.

La iniciativa, han explicado las entidades, parte de "uno de los principales retos que presenta actualmente el reciclaje de estos equipos": la dificultad y el coste de separar materiales y componentes para su reutilización o tratamiento.

El proyecto tendrá una duración de 24 meses y combinará análisis técnico, trabajo con el sector y validación de soluciones. En una primera fase, se identificarán las redes y aparejos prioritarios a partir de criterios como la intensidad de uso, el desgaste de componentes o las dificultades actuales de reciclaje.

Este trabajo incluirá entrevistas con profesionales del sector y acciones vinculadas a la perspectiva de género.

A continuación, Redismar analizará distintas alternativas de rediseño mediante metodologías de ecodiseño adaptadas al sector pesquero. Entre las opciones que se estudian figuran diseños más modulares, el uso de un único material o la incorporación de materiales biodegradables, con el objetivo de facilitar la reparación, el desmontaje y el reciclaje de los equipos.

Las soluciones seleccionadas se convertirán posteriormente en prototipos, totales o parciales, que serán sometidos a ensayos mecánicos y ambientales para evaluar su viabilidad. Además, el proyecto realizará análisis ambientales, sociales y económicos mediante metodologías de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), siguiendo los estándares internacionales ISO 14040 y 14044.

Redismar da continuidad al trabajo desarrollado en el proyecto Redes de España (Pleamar 2023), centrado en la mejora de la gestión y valorización de redes y aparejos fuera de uso. La nueva iniciativa incorpora ahora una línea específica de trabajo sobre el diseño de estos equipos y su impacto en la sostenibilidad y circularidad del sector pesquero.

Redismar tendrá carácter supraautonómico y se desarrollará en Galicia, Andalucía y Madrid, trabajando sobre aparejos utilizados en las demarcaciones marinas noratlántica y suratlántica. El proyecto contará con participación de armadores, organizaciones de productores pesqueros (OPP) y representantes del segmento artesanal.