La dirección de Conxemar se reúne este jueves con el comisario europeo de Pesca y Océanos

VIGO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Conxemar, Eloy García Alvariza, y la directora general de la asociación, Yobana Bermúdez, mantendrán un encuentro en Bruselas este jueves con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para abordar la situación del sector y los retos del futuro.

Según ha informado Conxemar (Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura), trasladarán al comisario los principales retos del sector en materia de sostenibilidad, así como sus propuestas al respecto en los ámbitos medioambiental, económico y social.

La Asociación ha valorado que "la visita constituirá una oportunidad para presentar el posicionamiento de Conxemar en torno a temas de gran importancia para este sector estratégico".

Conxemar representa al conjunto del sector y defiende los intereses de más de 260 empresas, con una facturación anual que alcanza los 12.250 millones de euros y que genera más de 21.200 empleos.