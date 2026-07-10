Dos buques gallegos mejoran sus cuotas de austromerluza en el Índico tras un acuerdo en el SIOFA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos buques gallegos que faenan en el océano Índico Sur dispondrán de más posibilidades para capturar austromerluza tras los acuerdos alcanzados en la reunión anual del Acuerdo de Pesca del Océano Índico Meridional (SIOFA), celebrada entre el 1 y el 10 de julio en Mahé (Seychelles).

Según han informado este viernes fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el principal avance para la flota española pasa por la creación de una nueva zona de gestión, South Indian Ridge (SIR), en la que la UE dispondrá del 89% de las posibilidades de pesca.

Además, en el área de Del Cano se ha acordado una revisión del reparto que incrementa en un 35,3% la participación, mientras que en William's Ridge se sustituye el anterior sistema de celdas "que beneficiaba a los australianos" por otro basado en posibilidades de pesca, con un 10% para la UE y un 90% para Australia. En esta última zona la flota no faena desde 2020.

Estas mismas fuentes señalan que estos acuerdos aportan estabilidad a una pesquería de "gran valor económico" para las empresas implicadas y reconoce el compromiso de la flota española con una pesca "responsable, sostenible y respetuosa con las normas internacionales".

La flota española opera en este caladero desde el año 2000 y la presencia comunitaria en SIOFA se limita actualmente a dos buques gallegos, ambos palangreros de fondo dirigidos a la captura de especies demersales.

Entre las decisiones adoptadas en la reunión también figura el aumento del límite de anzuelos permitido, que pasa de 3.000 a 6.250, una medida que, según el departamento estatal, responde a una demanda del sector.

Además, las partes aprobaron la implantación del Sistema de Monitoreo Electrónico de Buques (VMS), con el objetivo de reforzar el seguimiento de la actividad pesquera y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.