Las elecciones a las cofradías de pescadores de Galicia se celebrarán este sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones a las cofradías de pescadores de Galicia serán, en las que se votará la renovación de sus órganos rectores, se celebrarán este sábado. Todas las mesas electorales abrirán a las 10,00 horas.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la mayoría de las entidades celebrarán la votación en horario de 10,00 horas a 14,00 horas y siete cofradías tendrán un periodo más amplio.

Estas entidades son las de Carril y Pontevedra con horario de 10,00 horas a 16,00 horas; las de O Grove, Noia y Vilanova de Arousa de 10,00 horas a 17,00 horas; y las de Cambados e A Illa de Arousa que votarán de 10,00 horas a 18,00 horas.

De esta forma, en las cofradías coruñesas de Fisterra y Porto do Son no habrá elecciones ya que las candidaturas presentadas coinciden con el número de vocales de la junta general, por lo que todos los candidatos fueron proclamados y no es necesario celebrar votaciones, según ha explicado el Ejecutivo gallego.

Por este mismo motivo, en 18 cofradías solo habrá comicios parciales ya que, en algunos de ellos las candidaturas coinciden con el número de vocalías, por lo que los candidatos ya fueron proclamados como vocales.

VOTACIONES

Una vez electos los vocales de la junta general, tomarán posesión de sus cargos en la sesión constitutiva que debe celebrarse en la sede de la cofradía en el plazo máximo de cinco días desde la proclamación definitiva, que será el 9 de noviembre.

Así, en el primer pleno de la sesión constitutiva se iniciará el procedimiento para elegir al patrón mayor, los vicepatrones y los vocales del cabildo.

Los miembros de la junta general elegirán por mayoría simple en primera vuelta al patrón mayor entre los candidatos. En caso de empate, se repartirán las votaciones en segunda vuelta y, de mantener el empate, se resolverá a favor del de mayor antigüedad en la cofradía.

En un mismo acto y justo a continuación, la junta general elegirá entre sus miembros a los vicepatrones primero y segundo y a los vocales del cabildo.

La resolución por la que se convocan estas terceras elecciones unificadas a las cofradías de pescadores de Galicia se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 5 de septiembre. Los comicios se desarrollarán en tres fases, primero elecciones en las cofradías gallegas; votaciones en las federaciones provinciales --A Coruña, Lugo y Pontevedra--; y la elección del presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores.