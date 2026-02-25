El eurodiputado Millán Mon pide una reforma puntual del reglamento ante los "perjuicios" del sistema Catch

Millán Mon. - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Feb.

El eurodiputado del PPdeG Francisco Millán Mon ha pedido este miércoles una reforma puntual del reglamento de Control de Pesca ante las "grandes dificultades" y los "perjuicios económicos" que está generando la aplicación del sistema Catch.

Así lo ha hecho durante su intervención en la reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, en la que se han abordado varios asuntos, como la implementación del Reglamento de Control. En particular, las disposiciones que entraron en vigor este pasado enero.

Con respecto al Reglamento de Control de Pesca, Millán Mon se refirió a la huelga del sector pesquero en España el pasado enero y centró su intervención en dos aspectos: las nuevas obligaciones de la flota entre 12 y 15 metros de eslora, y la implementación del sistema Catch para las importaciones (se trata de una plataforma digital para gestionar y validar certificados de captura de productos pesqueros).

"Si se hubiesen aprobado nuestras enmiendas, no estaríamos en esta situación. Pero, lamentablemente, no tuvimos el apoyo de otros grupos parlamentarios", apuntó respecto a las obligaciones de la flota de entre 12 y 15 metros.

Millán Mon se centró en determinados aspectos del Reglamento de Control "que se están demostrando de muy difícil o incluso imposible cumplimiento, como la obligación de registrar las capturas en el cuaderno diario desde el primer kilo".

De acuerdo con el eurodiputado, esta obligación es de "muy difícil aplicación" en pesquerías mixtas como las del Atlántico o del Mediterráneo y tildó de "insuficiente" el margen de tolerancia del 20% (para las capturas de menos de 100 kilos). "Los errores en las estimaciones de las capturas de menos de 50 kilos no deberían ser sancionables", subrayó.

El eurodiputado también se refirió al sistema Catch. "Necesitamos trazabilidad en las importaciones, pero la aplicación práctica del sistema está generando dificultades al sector, en especial la industria transformadora que necesita importaciones", subrayó.

Así, aludió a la "enorme" burocracia generada que alarga los procesos, a las dificultades en el comercio y la amenaza con el desabastecimiento de productos pesqueros. "Por ejemplo, en Vigo, una de las capitales pesqueras de Europa, donde hay una importante industria transformadora, ha habido una protesta generalizada", apuntó, pidiendo una solución a nivel europeo.