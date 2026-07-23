Familias de víctimas del Pitanxo celebran la apertura de juicio oral: "Se cierra una etapa de mucha lucha"

VIGO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Familiares de las 21 víctimas mortales del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' han celebrado este jueves que la Audiencia Nacional haya acordado enviar a juicio a dos directivos de la armadora del barco y a su capitán, Juan Padín: "Se cierra una etapa de mucha lucha".

En un audio enviado a los medios de comunicación, la portavoz de las familias, María José de Pazo, ha confirmado la noticia, esperando que sea una "forma de avanzar" hacia "una futura sentencia justa".

Ella ha subrayado que continúan "confiando en la justicia" y desean que llegue la hora del juicio, tras una etapa de "mucha lucha" por parte de los familiares para conseguir "todas las reivindicaciones" que se propusieron.

Todo ello tras conocerse este jueves que la Audiencia Nacional (AN) abrirá juicio oral contra los dos responsables del Grupo Nores Marín y contra Padín por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio del Pitanxo en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En cncreto, en un auto recogido por Europa Press, el juez del caso, Ismael Moreno, abre juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores; al director de Flota, José Antonio Nores, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores.

También señala como responsable civil subsidiario a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.

El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, así como reclama a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la seguradora British Marine Luxembourg SA.

Además, cita a los tres acusados y al representante legal de Marisquerías Nores el próximo 28 de julio para entregarles el auto de apertura de juicio oral.