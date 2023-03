La flota pesquera europea reclama detener el plan de acción propuesto por la CE

Cree que impone una "carga pesada y desproporcionada" a una flota que lucha contra las consecuencias del Brexit, la pandemia y la inflación



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La flota pesquera europea ha reiterado su llamamiento al Consejo y al Parlamento Europeo para que se detenga el plan de acción propuesto por la Comisión Europea (CE) y cuestiona tanto su naturaleza jurídica, la proporcionalidad y el plazo para implementar estas medidas, que califica de "injustificadas", según informa en un comunicado.

En concreto, la EBFA y Europêche, organizaciones de las que forma parte Cepesca, al igual que la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pescado (EAPO, por sus siglas en inglés), han considerado la prohibición del arte de arrastre como una medida "claramente desproporcionada e injustificada", ya que no se apoya en los fundamentos científicos disponibles y es contraria a los compromisos internacionales.

Durante la reunión, el sector pesquero europeo ha reiterado su llamamiento al Consejo y al Parlamento Europeo para detener este plan de acción propuesto por la CE. Así, todas las partes coinciden en proteger los ecosistemas marinos vulnerables, así como la pesca sostenible, pero desde un enfoque diferente al de la Comisión para lograr estos objetivos.

Por último, los pescadores europeos han querido agradecer a los gobiernos de la UE por su "continuo apoyo y diálogo" en busca de la mejor manera de implementar las regulaciones de la UE y la Política Pesquera Común (PPC), identificando formas de proteger eficazmente los ecosistemas marinos vulnerables.

Para el sector pesquero, este plan impone una "carga pesada y desproporcionada" a la flota de la UE, que todavía lucha con las consecuencias del Brexit, la pandemia, la inflación y la crisis energética.

Asimismo, precisan que el plan ejerce una "presión adicional" sobre los Estados miembros que tendrán que abordar objetivos no justificados por la ciencia y que "afectarán negativamente" a comunidades enteras que dependen de la pesca en un calendario poco realista.

El sector recuerda que la veda a la pesca de fondo es una medida completamente nueva, que no se basa en ninguna norma internacional o europea, ni seguirá el trámite legislativo ordinario. Este enfoque limita el debate político, la opinión de las administraciones nacionales y el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones.

Para la flota europea está claro que introduce cambios en la PPC, por lo que la Comisión debería seguir el proceso legislativo establecido a través del Consejo y el Parlamento Europeo.

El presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Iván López van der Veen, ha señalado que los "gobiernos nacionales tienen una misión y una responsabilidad específicas frente a sus ciudadanos para implementar las normas de la UE, asegurar puestos de trabajo y abastecer el mercado con productos del mar sostenibles".

"Por tanto, es difícil entender que la CE haya optado por adoptar un plan de acción, sin consultar a los Estados miembros, a pesar de ponerlos en el centro del debate con el paquete pesquero. La naturaleza jurídica del instrumento seleccionado también plantea cuestiones jurídicas. Al no ser una ley de la UE, los ciudadanos y empresas, e incluso los Estados miembros, afectados no tienen derecho a impugnar ante los tribunales el impacto desproporcionado del plan de acción, que los deja indefensos. En definitiva, no hay consulta, ni debate, ni defensa legal posible por el camino elegido por la Comisión para llevar adelante sus propuestas", ha explicado.

El sector pesquero ha recordado que el veto a la pesca de fondo en el 30% de los mares afecta a 7.000 buques que aportan el 25% de los desembarques totales y generan el 38% de los ingresos de la flota de la Unión Europea.