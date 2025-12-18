Galicia y Bretaña reclaman un refuerzo del presupuesto europeo para la pesca - CONSELLERÍA DO MAR

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Galicia y la región francesa de Bretaña reclaman un refuerzo del futuro presupuesto europeo plurianual 2028-2034 destinado a la pesca.

El pasado 11 de diciembre, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió en Bruselas con el vicepresidente de Mar y Litoral de Bretaña, Daniel Cueff, y con la conselleira regional, Gaëlle Le Meur, con este fin.

Este encuentro anual, celebrado al margen de las negociaciones sobre los TAC (Totales Admisibles de Capturas) y las cuotas, sirvió para intercambiar impresiones y preocupaciones acerca de la futura financiación de pesca y acuicultura.

La Comisión Europea propuso en julio una dotación mínima de 2.000 millones de euros a nivel europeo, lo que supone una reducción del 66% con respecto al presupuesto del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

En el momento en que se inician las negociaciones del Marco Financiero Plurianual europeo 2028-2034, Bretaña y Galicia han unido sus voces para solicitar al Parlamento Europeo y al Consejo un compromiso financiero a la altura de los retos ambientales, económicos y sociales a los que se enfrenta el sector pesquero europeo.

Ante la perspectiva de una integración de los financiamientos europeos en planes nacionales, Galicia y Bretaña solicitan también que las regiones estén plenamente implicadas en la definición y en la gestión de los fondos europeos destinados a la pesca y el desarrollo local de las zonas costeras.