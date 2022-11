Galicia ve "escaso" el peso de las CCAA y la investigación en la Mesa de la Ciencia Pesquera creada por el Gobierno

La conselleira do Mar remite una carta a Luis Planas en la que critica el proceso de conformación del organismo y pide su revisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha remitido este viernes una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para criticar el procedimiento de conformación de la Mesa de la Ciencia Pesquera impulsada por el Gobierno central en Vigo, ya que ve "muy escaso" el peso que tienen las comunidades autónomas y "no incluye" organismos "clave" como, por ejemplo, el Centro Tecnolóxico co Mar (Cetmar) y el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar).

En la misiva, la conselleira reclama a Planas que "medie" ante el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para revisar la constitución, composición y funcionamiento de la mesa con el objetivo de que sea una "verdadera aliada" para la pesca y acuicultura en el mantenimiento de su peso socioeconómico.

Rosa Quintana recuerda que Galicia es "la principal" potencia pesquera y acuícola de España, por lo que considera una "prioridad" que su sector reciba el "merecido respeto".

En este sentido, lamenta decisiones que "parecen partir de la improvisación". Como ejemplo, cita que algún alto cargo de la Consellería do Mar fue invitado al acto de constitución de la mesa días antes de que su conformación fuera publicada --el jueves-- en el Boletín Oficial del Estado.

De esto se sirve Quintana para pedir una "profunda reflexión" sobre la elección de los integrantes del organismo, al tiempo que considera "fundamental" contar con el respaldo de organizaciones científicas consolidadas.

CETMAR E INTECMAR

La representante de la Xunta también ve difícil de entender que tengan participación directa en la mesa fundaciones en las que el Estado no tiene representación, mientras que no se incluyen otras como el Cetmar, donde sí hay integrantes de su patronato que pertenecen al Ministerio, al Instituto Español de Oceanografía (IEO) y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Entre las ausencias "relevantes", la conselleira también cita al Intecmar, que fue designado laboratorio nacional de referencia para biotoxinas marinas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

VE "INSUFICIENTE" REUNIRSE UNA VEZ AL AÑO

Asimismo, Quintana advierte en su carta a Luis Planas de lo "insuficiente" que resulta que esta institución se reúna una vez al año, cuando la realidad marina es "cambiante".

No en vano, también lamenta que finalmente esta mesa no va a tener sede permanente en Vigo ni va a estar presidida por los minsitros de Ciencia y de Pesca, sino que esta labor corresponderá a los secretarios generales de Investigación y Pesca.

La Xunta considera que la "precipitación" y los "bandazos" dados con la creación de este foro demuestran que es una "mera improvisación" ante las críticas recibidas por la distribución de sedes del IEO, que se hizo "de forma arbitraria sin tener en cuenta a Galicia y sin ningún tipo de base técnica ni científica".