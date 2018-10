A Garda Civil comisa máis de 20 quilos de navalla a un mariscador furtivo en Mugardos (A Coruña)

Publicado 03/08/2018 18:18:25 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Axentes da Garda Civil incautaron a un veciño de Mugardos (A Coruña) até 20,8 quilos de navallas e 1,2 de choco, despois de localizalo mergullando e realizando unha actividade extractiva de marisqueo sen autorización ao redor das dúas da madrugada deste venres na zona da praia de Bestarrouza.

Fontes da Garda Civil indicaron que, no transcurso dun servizo pola zona da praia, cara ao final do paseo marítimo da localidade, observaron a un individuo que estaba a mergullar e utilizando medios prohibidos para mariscar, a unha hora non autorizada.

Por ese motivo, procederon á súa identificación, resultando ser J.R.M., de 40 anos de idade e veciño da mesma localidade, ao que se confiscou un saco que contiña 20,8 quilos de navallas e catro chocos que arroxaron un peso de 1,2 quilos.

As navallas foron entregadas aos vixiantes da confraría de Barallobre para a súa sementa, mentres que os chocos levaron a un centro benéfico.

Así mesmo, foi comisado o equipo de mergullo completo que foi entregado a Gardacostas da Xunta de Galicia.

Debido a estes feitos, confeccionáronse denuncias por infracción á Lei de Pesca de Galicia e RDL de Portos e Mariña Mercante, por infrinxir as disposicións pesqueiras, así como non cumprir os requisitos exixibles para realizar a inmersión, que foron remitidos á Consellería do Mar e Capitanía Marítima, respectivamente.