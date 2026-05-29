Gardacostas retira más de 500 aparejos ilegales y devuelve al mar 214 kilos de mariscos en la Ría de Arousa

Marisco devuelto al mar por Gardacostas - GARDACOSTAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Servizo de Gardacostas de Galicia ha informado de la retirada de 510 aparejos ilegales de pesca y de la devolución al mar de 214 kilos de mariscos de diversas especies capturadas de forma ilegal principalmente en la Ría de Arousa.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, es despliegue "más relevante" corrió a cargo del buque Mar de Galicia y su auxiliar. En una primera inspección realizada en el canal de la ría, en el entorno comprendido entre el Faro da Loba y la zona de Mesa de Con, los agentes interceptaron aparejos sin balizar.

En este punto, se comisaron 284 nasas de plástico para pulpo y 1.844 metros de cabo de huida. En el interior de las líneas se encontrarán 110 kilos de pulpo -- de los cuales siete kilos eran inmaduros, por lo tanto, de talla antirreglamentaria -- y ocho kilos de nécora, algunas de ellas con huevos, que fueron devueltos al mar.

Asimismo, en el entorno de los islotes de Xidoiros y Areoso, se retiraron del agua otras 117 nasas de pulpo y se recuperaron 68 kilos de este cefalópodo que fueron reincorporados al ecosistema.

También, este, este mismo equipo realizó nuevas incautaciones tras rastrear las inmediaciones de Carreirón, Punta Quilma y Corveiro. El operativo permitió retirar del mar 50 nasas para la extracción de pulpo y cinco piezas de redes de enmalle ilegales que habían sido abandonadas -- sumando 250 metros de red ilegal --, en cuyo interior había 16 kilos de pulpo que fueron devueltos de inmediato al mar.

Por su parte, los efectivos a bordo de la patrullera Punta Roncadoira inspeccionaron el sector de As Roncadoiras y una posición concreta en la ría de Pontevedra.

Este control permitió intervenir, por un lado, 20 nasas de plástico y un kilo de nécora, además de cuatro nasas de pulpo sin identificar; y, por otro, un conjunto de 34 nasas de hierro que sí estaban identificadas pero incumplían la normativa. En su interior se hallaron 6,5 kilos de pulpo, 1,2 kilos de faneca y un kilo de melgacho.