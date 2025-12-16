Mar abre durante tres días la campaña de la vieira en una zona de la ría de Arousa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar acordó abrir los días 17, 18 y 19 de diciembre la campaña de la vieira de forma limitada y controlada en la ría de Arousa, concretamente en la zona IV.

Según informó la Xunta en un comunicado, así se acordó en la tarde de este lunes en base a los criterios científicos y tras reunirse con el sector. En la junta del lunes participó la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, y representantes de las cofradías de Cambados y Rianxo, así como los presidentes de las federaciones provinciales de cofradías de Pontevedra y A Coruña.

La cofradías, explicó el Ejecutivo gallego, solicitaron formalmente la apertura de la campaña y la Consellería, tras analizar la petición, decidió autorizar la extracción de la vieira los días 17, 18 y 19 de diciembre con un límite máximo total de 7.500 kilos, de los cuales 3.000 corresponden a la cofradía de Rianxo y 4.500 a la de Cambados, con un tope de 40 kilos por persona y día.

La actividad estará limitada exclusivamente a la zona IV de la ría y los puntos de descarga autorizada serán los puertos de Tragove y Rianxo, para garantizar un control efectivo de la extracción y de la comercialización del producto.

La Xunta ha explicado que este decisión se basa en el informe científico realizado por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), que indica que no existe stock suficiente en el resto de las zonas de la ría, por lo que recomienda una extracción limitada, puntual y estrictamente controlada, para garantizar la sostenibilidad del recurso.