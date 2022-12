Mar, sobre as negociacións para a repartición de cotas para 2023: "O que hai é insatisfactorio totalmente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, advirte de que "o que hai até o momento" nas negociacións para establecer a repartición de cotas de pesca para 2023 "é insatisfactorio totalmente" para Galicia.

En declaracións aos xornalistas este luns, antes de reunirse co ministro de Pesca, Luís Planas, a titular do departamento autonómico sinalou que "a verdade é que lamentablemente" a nova proposta recibida esta mañá "non aclara moito máis do que xa había". "Non resolve", avisa, "os problemas que xa había nin co xurelo nin coa anguía".

Por iso, a representante do Goberno autonómico está "a pedir ao ministro que siga buscando apoios para poder defender a postura de Galicia e España".

É unha cuestión "complexa", segundo constata, porque a nova proposta, no relativo ao xurelo, "suprime a flexibilidade que viña existindo de poder capturar en 2023 o 5% das posibilidades de captura de 2024 e tampouco permite a flexibilidade de que, no caso de que non se poida pescar en 2023, pasar até un 10% a 2024". "Por tanto, dificulta máis a xestión e non soluciona a xestión de 2023", subliña.

TRABALLANDO NA DESCARBONIZACIÓN

Por outra banda, Quintana mantivo este luns un encontro co vicepresidente de Mar e Litoral do Consello Rexional da Bretaña francesa, Daniel Cueff, na Delegación Permanente da Bretaña en Europa.

"Imos seguir explorando a posibilidade de usar hidróxeno verde nos motores e tamén novos buques", destacou a cuestións dos medios de comunicación respecto diso.

E é que, segundo censura, "a Comisión Europea está a falar de descarbonización pero non está a achegar ningunha solución", por iso "as rexións" van "traballar para conseguir a descarbonización tamén no sector pesqueiro".