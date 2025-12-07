Mar pone a disposición del sector los cursos de Formación Sanitaria Inicial, una capacitación obligatoria

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha puesto a disposición del sector los cursos de Formación Sanitaria Inicial, una capacitación obligatoria para que los tripulantes puedan enrolarse en los buques pesqueros y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa marítima.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, participó en la clausura del último de estes cursos, celebrado en A Pobra do Caramiñal, y subrayó que es "esencial para garantizar la seguridad a bordo, la correcta atención sanitaria en situaciones de emergencia y el cumplimiento de los procedimientos de embarque".

En este contexto, la directora xeral explicó que, ante la elevada demanda y la ausencia temporal de cursos impartidos por el Instituto Social da Mariña (ISM), la Consellería do Mar activó medidas extraordinarias para evitar que los profesionales del mar viesen limitada su capacidad de embarque.

La responsable autonómica ha anunciado que en enero se publicará la nueva orden de formación, cofinanciada con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que permitirá dar continuidad a las acciones formativas dirigidas al sector del mar y planificar con mayor estabilidad la oferta anual.

Ángeles V. Suárez ha indicado que "el objetivo es garantizar que ningún profesional del mar quede sin posibilidad de embarcar por falta de una formación obligatoria. Por eso activan todos los mecanismos disponibles para atender al sector con rapidez y eficacia".