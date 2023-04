La oposición urgirá en el pleno explicaciones a la conselleira do Mar por el conflicto de la mejilla

El BNG acusa a Mar de llevar "contra las piedras" a dos sectores estratégicos y el PSdeG reclama revertir las decisiones "erradas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del BNG y del PSdeG han introducido sendas preguntas urgentes para pedir explicaciones a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, sobre el conflicto de la mejilla que el pasado jueves provocó la tensión frente a San Caetano y acabó con varias detenciones y personas heridas, entre ellas, 16 agentes policiales.

Los nacionalistas pretendían que la conselleira de Mar compareciese ante el hemiciclo gallego para abordar esta problemática, que el pasado sábado también llevó a los percebeiros a las calles, el otro colectivo con el que los 'bateeiros' se mantienen las diferencias por la recogida de la mejilla en las rocas.

Preguntado si este rechazo se podría reconsiderar en otro momento, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado que en la sesión de la semana que viene ya va a comparecer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, sobre el ejercicio económico pasado, y que, habitualmente y dado que hay una proposición legislativa, no se incluyen más comparecencias.

En todo caso, ha defendido que la conselleira va a abordar el conflicto de la mejilla en sendas preguntas urgentes presentadas por nacionalistas y socialistas, por lo que este debate estará presente en la Cámara.

SOBRE EL CONFLICTO

Ya sobre el conflicto, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha manifestado que lo ocurrido la semana pasada (por el jueves) fue "un auténtico escándalo". "Creo que todos visteis la carga policial decretada por la Delegación del Gobierno español en Galicia contra los trabajadores del sector del mejillón que se estaban manifestando frente al edificio de la Xunta de Galicia y yo quiero reiterar y mostrar una vez más el rechazo del BNG a la carga policial", ha expresado.

Dicho esto, ha advertido de que el conflicto de la mejilla "hay que decirlo alto y claro, fue generado por el PP. Es responsabilidad única y exclusivamente del PP en la Xunta y de las decisiones que durante los últimos años vino adoptando la Consellería do Mar que está llevando a dos sectores estratégicos para la economía gallega directamente contra las piedras".

"No es un conflicto entre percebeiros y mejilloneros, el enemigo del percebe no es el mejillón ni viceversa; el responsable de la situación que están viviendo estos dos sectores económicos es responsabilidad del PP, que se dedica en la Xunta, de manera constante, a enfrentar sectores y trabajadores", ha acusado la dirigente nacionalista, quien ha considerado que "lo mínimo que podía hacer la conselleira, ante el recrudecimiento del conflicto, era que compareciese ante el Parlamento".

"DECISIONES ERRADAS"

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Álvarez, ha advertido de que la conselleira do Mar tiene una "responsabilidad clarísima" de la Xunta. "Estamos hablando de medidas erradas y equivocadas, tomadas hoy y corregidas pasado mañana, y que han provocado una tensión absolutamente innecesaria y que tiene un único responsable, que es la Consellería do Mar", ha señalado.

El diputado socialista ha manifestado que su grupo preguntará por "qué medidas va a adoptar la Xunta para resolver ese conflicto". "El PSOE tiene muy clara cuál es la solución que se debe adoptar, lo que no tenemos claro es porque la Consellería do Mar y la Xunta, en definitiva, y el señor Rueda que es el presidente, no adopta y no resuelve el conflicto que se enquista día a día", ha apostillado el portavoz parlamentario socialista, sobre un problema cuyo origen sitúan los socialistas en un decreto de 2019.

SOLUCIÓN POR LA VÍA "PACÍFICA"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha remitido a estas dos preguntas las respuestas inmediatas sobre el conflicto por la mejilla y ha dicho que ello "no descarta" cualquier comparecencia posterior de la titular de Mar. Es más, ha destacado que Rosa Quintana siempre ha "demostrado" que es "transparente" en cuanto a su gestión.

Con todo, Puy ha puesto el acento en que "curiosamente" se ha criticado la actuación policial y los socialistas han pedido explicaciones por el conflicto, cuando la acción de las fuerzas de seguridad "depende de la Delegación del Gobierno". Dicho esto, ha abogado por una solución "pacífica" puesto que, "por mucha razón que uno tenga, cuando se emplea la violencia, se puede perder".