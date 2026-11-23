El ministero de Exteriores, José Manuel Albares, se hace una foto con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Beseteiro, y candidatos socialistas a las Cortes generales - EUROPA PRESS

LUGO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado este lunes el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea con Mauritania para renovar el protocolo de pesca al asegurar que "vuelve a garantizar caladeros" a la flota gallega, así como a la del resto de España.

En concreto, la UE y Mauritania han llegado a un consenso para renovar el protocolo de pesca sostenible que expiró la semana pasada y obligó a la flota comunitaria, incluidos una treintena de buques españoles, a abandonar las aguas del país africano, según anunció este lunes el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y ha celebrado el ministro español del ramo, Luis Planas, que ha destacado la importancia del pacto para el sector.

Así se ha pronunciado este lunes en Lugo, donde ha participado en un acto electoral junto al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y candidatos socialistas a las elecciones del próximo domingo.

En su intervención ha mostrado su satisfacción por estas en Galicia, concretamente en la provincia de Lugo, y con "muy buenas noticias" para la flota pesquera gallega, así como para la del resto de España ante la consecución de este acuerdo.

Albares ha explicado que tanto él mismo como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han estado en contacto permanente con el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania y con las autoridades de la comisión para acercar posiciones.

"Y por fin tenemos ese acuerdo que vuelve a garantizar caladeros a toda la flota pesquera aquí en Galicia y en el resto de los puntos de toda España", ha afirmado.