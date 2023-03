La plataforma en Defensa de la Pesca no negociará con el Ministerio si no retira los POEM

FERROL, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos, Torcuato Teixeira, ha asegurado este viernes que esta organización del sector pesquero no negociará con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta que no se retiren los Planes de Ordenación de los Espacios Marinos (POEM) presentados esta semana por el Gobierno.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras un encontronazo con la ministra Teresa Ribera en el contexto de la inauguración de la VI edición del congreso internacional GOinterHUB, organizado por GOE-Asime, Windar Renovables, Navantia Seanergies y la Xunta de Galicia.

Entre los pasillos de dicho evento, Teixeira se topó con Ribera, quien le dijo que se sentaría a hablar con el sector, debido a su rechazo a los POEM. Ella también reivindicó que no sería bueno "que se lanzasen los trastos a la cabeza" unos a los otros.

Tras este encuentro, el portavoz de la Plataforma habló con los medios, asegurando que para el sector pesquero los POEM se han hecho "francamente mal" ya que se ha empezado "la casa por el tejado". Para su creación, según sus palabras, sería necesario disponer "de la mejor información científica posible" sobre el impacto socioeconómico que puede suponer la implantación de la eólica marina en el sector de la pesca y su repercusión en los ecosistemas marinos.

Él considera que no hay información sobre cómo pueden afectar a las diferentes campañas pesqueras y cómo pueden impactar en los ecosistemas marinos. "Que yo se lo tenga que recordar a la ministra de Transición Ecológica es un poco vergonzoso", ha criticado Teixeira.

"Con la Plataforma en Defensa de la Pesca los puentes de diálogo con el Ministerio están rotos y van a seguir así hasta que no se retiren los planes", ha reivindicado, indicando que le "parece bien" que se reúna con el Observatorio de Eólica Marina, donde podrá dialogar con la industria, la Xunta y el propio sector, que están representados.

Aún así, ha insistido en que el diálogo con el sector solo se puede hacer desde la base de que se retiren los POEM, "porque no tienen fundamento científico ni socioeconómico" para saber cómo pueden afectar a la pesca y a los ecosistemas marinos.

"Si queremos ordenar los espacios marinos hay líneas rojas que no se pueden pasar. Los ecosistemas marinos no se pueden atacar y la segunda es que no se puede atacar a un sector estratégico y esencial", ha reivindicado, tras subrayar que no es una cuestión de compensaciones económicas.

ECOLOGISTAS, TAMBIÉN EN CONTRA

Por otra parte, los grupos que forman parte de Ecoloxístas en Acción Galicia han mostrado este viernes su rechazo a que se instalen parques eólicos marinos en la costa gallega, por lo que han firmado un acuerdo para impugnar delante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo esta iniciativa del Gobierno.

Los ecologistas preparar un informe técnico al respecto ya que consideran que a día de hoy las investigaciones científicas no garantizan la no afectación de la eólica marina a la biodiversidad.

"Ni la biodiversidad marina ni los impactos de la eólica marina están suficientemente investigados como para empezar a instalar la eólica marina en el litoral gallego", han reivindicado.

Por ello, piden "precaución" ante la posible afectación a las especies marítimas y a las aves de estas infraestructuras.