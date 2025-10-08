Pontón pide IVA cero para productos del mar y ve con preocupación el "mazazo" del recorte de fondos europeos

Visita de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a la 26ª Feria Conxemar, en Vigo, a 8 de octubre de 2025. - EUROPA PRESS

El BNG llama a la "responsabilidad" de las administraciones para logran un acuerdo que permita ampliar el Ifevi

VIGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este miércoles la aplicación del 0 % de IVA para el pescado y los productos del mar, tanto frescos como congelados, para reverter la tendencia a la baja del consumo, ayudar a las familias y a un sector que es "tractor" y estratégico para la economía de Galicia.

Así lo ha pedido en declaraciones a los medios antes de realizar una visita a la 26ª Feria Conxemar que se celebra estos días en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Según ha recordado, en los últimos años el consumo de estos productos se ha reducido un 24 % y ha reclamado que, "al igual que se ha hecho con otros productos", se elimine el IVA en los productos del mar, considerando el pescado "un producto de primera necesidad".

Por otra parte, ha trasladado la "preocupación" del BNG tras conocerse el marco financiero plurianual de la UE (2028-2034), que contempla una reducción del 67 % en los fondos destinados al sector pesquero y que supone "un mazazo" para Galicia, teniendo en cuenta que la propia Xunta ha reconocido que el 80 % del presupuesto que se dedica a este sector en la Comunidad procede de fondos comunitarios.

Ana Pontón ha denunciado que ese recorte en el presupuesto comunitario tiene su origen en las "políticas belicistas" y en el aumento de recursos destinados a armamento. "No necesitamos más bombas ni más tanques, sino más apoyo al sector de la pesca", ha proclamado.

Además, ha censurado el "oportunismo" y el "cinismo político" de PP y PSOE, que en Galicia expresan su rechazo al recorte de fondos europeos destinados a pesca, pero son estos partidos "los que están en la Comisión Europea". Por ello, les ha pedido que defiendan en Bruselas "lo mismo que dicen aquí".

AMPLIACIÓN DEL IFEVI

En su visita a la feria, Ana Pontón ha estado acompañada por el presidente de Conxemar, Eloy García, que ha confirmado el buen inicio del certamen, con un 14 % más de visitantes en su primer día (este martes) que en la edición del año pasado, por lo que ha insistido en que es "absolutamente urgente" la ampliación del Instituto Ferial de Vigo.

La portavoz nacional del BNG ha "recogido el guante" y ha advertido de que "no se puede estar continuamente en este 'déjà vu'", por lo que ha pedido abandonar la "confrontación estéril y partidista", que hace que la ciudad "no avance". "Esa confrontación es inútil, hace que Vigo pierda. Todas las administraciones tienen que ponerse a trabajar para la ampliación del Ifevi, tan necesaria", ha sentenciado.

En la misma línea, el portavoz municipal nacionalista en el Ayuntamiento olívico, Xabier Pérez Igrexas, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" de las administraciones para que lleguen a un acuerdo que permita ampliar el recinto, adecuarlo y modernizarlo y mejorar sus accesos, de manera que Conxemar pueda crecer y seguir consolidándose.