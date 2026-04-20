Pontón urge a Rueda a pedir la declaración de zona de emergencia por borrascas ante la situación del marisqueo

Reunión de la líder del BNG, Ana Pontón, con la cofradía de Noia - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha urgido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a pedir la declaración de zona de emergencia por borrascas ante la situación del marisqueo.

Desde Noia (A Coruña), ha destacado que el Bloque va a interpelar al Ejecutivo de Rueda en este próximo pleno del Parlamento para reclamar "soluciones reales" ante la "grave situación" del sector.

Entre esas medidas, la formación nacionalista defenderá que la Xunta solicite la declaración de zona de emergencia por borrascas para la zona litoral afectada por las registradas en este último año, y critica que los anuncios de Rueda "son un auténtico bluff".

Así lo ha señalado después de la reunión que mantuvo con representantes de la cofradía para evaluar "la situación límite" que sufren los profesionales.

"Este es un problema que afecta a la ría de Noia, pero que sabemos que afecta al conjunto de las rías gallegas y, lamentablemente, a pesar de la importancia económica y social que tiene el sector marisquero en nuestro país, no vemos que la Xunta esté dando respuesta", ha afirmado Pontón.

En el encuentro también participaron la responsable parlamentaria de mar, Rosana Pérez, los portavoces municipales de Noia y Lousame, Ricardo Suárez y Anxo Moledo, respectivamente, y la responsable comarcal de Muros-Noia, Sol Agra.

EMBALSE DEL TAMBRE

Por otra parte, Pontón también se ha referido al "impacto negativo" del vaciado del embalse del río Tambre, con una gestión "criminal desde el punto de vista del marisqueo" por parte de la eléctrica Naturgy.

Ha censurado que se permita cuando hay bajamar, puesto que, según dice, provoca que se incremente la mortandad del marisco, y ha recordado que el Bloque demanda un protocolo "claro" para el vaciado y sanciones "para las eléctricas que actúen de esta forma".

Ante la caducidad de la concesión, Pontón ha instado a la Xunta a asumir "directamente" la gestión de este embalse y "no volverlo a regalar a una eléctrica para que se siga forrando con los recursos" de los gallegos.