La Xunta apela a escuchar a los consumidores para una mayor presencia del pescado en los menús familiares

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, inaugura la jornada 'Pescado sin espinas. Barreras al consumo de productos del mar', organizada por la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) y celebrada en la sede del Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) - XUNTA

VIGO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, ha defendido en Vigo la necesidad de escuchar las personas consumidoras para conocer las dificultades que encuentran a la hora de comprar y preparar pescado y facilitar que lo incorporen con más frecuencia a sus menús.

Lo ha hecho en la inauguración de la jornada 'Pescado sin espinas. Barreras al consumo de productos del mar', organizada por la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) y celebrada en la sede del Centro Tecnológico del Mar (CETMAR).

En su intervención, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, Villaverde ha recordado que en 2025 el consumo de pescado y marisco en los hogares gallegos superó los 23 kilos por persona, unos cinco por encima de la media estatal.

La conselleira ha señalado que la tendencia general a la baja obliga a conocer mejor los motivos que condicionan la compra de estos productos, desde el tiempo que las familias pueden dedicar a cocinar hasta la percepción de que su precio es elevado. En este sentido, ha apuntado que hay especies para distintos presupuestos y ha reiterado la demanda que ya se trasladó en múltiples ocasiones al Gobierno central de eliminar o rebajar hasta el tipo superreducido el IVA de los productos pesqueros para facilitar el acceso a ellos.

La titular de Mar también ha incidido en la importancia de incorporar el pescado a la alimentación desde la infancia y de ofrecer información rigurosa "para combatir los mitos y los bulos". En este ámbito, se ha referido a iniciativas como 'Movimiento Azul' de la Xunta de Galicia y 'Mejillón de Galicia en las aulas', que acercan el conocimiento del sector, los productos del mar y los hábitos de alimentación saludables a los más nuevos.

También ha aludido a la nueva campaña de foodtrucks de Galicia Sabe A MAR, que volvió a las carreteras esta semana y que llevará degustaciones de pescados y mariscos a toda la geografía gallega.

En la apertura de la jornada, en la que participaron el secretario general de la UCGAL, Miguel López Crespo, y la directora del Cetmar, Rosa Chapela, Villaverde ha destacado la oportunidad de reunir en un mismo foro a cofradías, industria transformadora, distribución, comunidad educativa y organizaciones de consumidores.

El programa incluye un análisis de la evolución del consumo en los hogares a cargo del Instituto Galego de Estatística y cuatro mesas de debate sobre la preparación del pescado, el precio, los hábitos en la infancia y la desinformación.